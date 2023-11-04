Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия - 04.11.2023 Украина.ру
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Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия - 04.11.2023 Украина.ру
Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
Россия стала обладателем уникальных стратегический вооружении, в том числе гиперзвукового оружия
2023-11-04T13:04
2023-11-04T13:04
новости
патрушев
ракеты
конкуренты
россия
гиперзвук
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Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Об этом заявил 4 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на форуме-выставке "Россия"."Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Патрушев.По его словам, реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России.Гиперзвуковое ракетное оружие способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Такая ракета сочетает в себе достоинства баллистических и крылатых ракет. Ракеты "Тополь-М", "Сармат", "Циркон", "Кинжал", "Булава" соответствуют этим критериям.
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новости, патрушев, ракеты, конкуренты, россия, гиперзвук
Новости, Патрушев, ракеты, конкуренты, Россия, гиперзвук

Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия

13:04 04.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
Встреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
© Sputnik
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Россия стала обладателем уникальных стратегический вооружении, в том числе гиперзвукового оружия
Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Об этом заявил 4 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на форуме-выставке "Россия".
"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России.
Гиперзвуковое ракетное оружие способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Такая ракета сочетает в себе достоинства баллистических и крылатых ракет. Ракеты "Тополь-М", "Сармат", "Циркон", "Кинжал", "Булава" соответствуют этим критериям.
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