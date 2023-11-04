Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров
12:09 04.11.2023 (обновлено: 13:27 04.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій Залужний
После публикации интервью, из кабинетов западных лидеров стали поступать звонки с вопросами действительно ли все так плохо на украинском фронте
Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик раскритиковал 4 ноября в эфире телемарафона замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, после выхода интервью Залужного в издании The Economist, из которого следует, что на фронте ВСУ оказались в тупике, на Банковую стали звонить представители Запада.
"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?", - заявил Жовква.
Замглавы Офиса Зеленского выступил против того, чтобы военные комментировали ситуацию на фронте для СМИ.
"На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, - это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", - заявил Жовква.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".
Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".
2 ноября, 18:12Украинцы боятся Чайковского, Залужный бьёт тревогу. Что говорили об Украине в мире 2 ноябряГлавком ВСУ Валерий Залужный опасается, что военный конфликт зайдет в тупик и превратится в "окопную войну", что приведет к истощению армии и поставит под угрозу само существование украинского государства, пишут западные СМИ