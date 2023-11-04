https://ukraina.ru/20231104/1050769813.html

Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров

Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров - 04.11.2023 Украина.ру

Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров

После публикации интервью, из кабинетов западных лидеров стали поступать звонки с вопросами действительно ли все так плохо на украинском фронте

2023-11-04T12:09

2023-11-04T12:09

2023-11-04T13:27

новости

валерий залужный

запад

тупик

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Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик раскритиковал 4 ноября в эфире телемарафона замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.По его словам, после выхода интервью Залужного в издании The Economist, из которого следует, что на фронте ВСУ оказались в тупике, на Банковую стали звонить представители Запада."Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?", - заявил Жовква.Замглавы Офиса Зеленского выступил против того, чтобы военные комментировали ситуацию на фронте для СМИ."На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, - это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", - заявил Жовква.Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва". Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".

https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, запад, тупик