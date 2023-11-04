Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050769175.html
Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко
Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко - 04.11.2023 Украина.ру
Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге ко Дню народного единства рассказал, почему современное общество не обязано помнить историю появления того Украина.ру, 04.11.2023
2023-11-04T11:23
2023-11-04T11:23
видео
ростислав ищенко
день народного единства
россия
украина
смутное время
история
единство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/04/1050769049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e85bf26c26c2dc0f10547d81f756e00f.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге ко Дню народного единства рассказал, почему современное общество не обязано помнить историю появления того или иного праздника и как сейчас этот фактор влияет на единство российского общества
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/04/1050769049_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be48c1e83a389288b4cb9a46bfa598ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, день народного единства, россия, украина, смутное время, история, единство, видео
Видео, Ростислав Ищенко, День народного единства, Россия, Украина, Смутное время, История, единство

Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко

11:23 04.11.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге ко Дню народного единства рассказал, почему современное общество не обязано помнить историю появления того или иного праздника и как сейчас этот фактор влияет на единство российского общества
 
ВидеоРостислав ИщенкоДень народного единстваРоссияУкраинаСмутное времяИсторияединство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным
15:45В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями
15:44Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест
15:38Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост
15:33Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля
15:31Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине
15:06Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
15:01СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
14:30Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
14:17Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
14:08В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
13:59Букрин или Лютеж: откуда собирались освобождать Киев
13:40Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне
13:22Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
13:20В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков
13:05Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги
13:00Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября
12:56Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
12:27Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
11:53Глаза, уши и кулак войны. Чего ждут российские солдаты и офицеры от Минобороны РФ в окопах СВО
Лента новостейМолния