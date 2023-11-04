https://ukraina.ru/20231104/1050769175.html

Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко

Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко - 04.11.2023 Украина.ру

Почему россияне не знают о Дне народного единства и едины ли сейчас жители страны - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге ко Дню народного единства рассказал, почему современное общество не обязано помнить историю появления того Украина.ру, 04.11.2023

2023-11-04T11:23

2023-11-04T11:23

2023-11-04T11:23

видео

ростислав ищенко

день народного единства

россия

украина

смутное время

история

единство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/04/1050769049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e85bf26c26c2dc0f10547d81f756e00f.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге ко Дню народного единства рассказал, почему современное общество не обязано помнить историю появления того или иного праздника и как сейчас этот фактор влияет на единство российского общества

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, день народного единства, россия, украина, смутное время, история, единство, видео