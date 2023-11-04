"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Память о Победе. Награды Второй мировой войны"
Ранее с обелиска сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке
Коммунальные службы Киева начали демонтаж пятиконечной звезды на обелиске городу-герою Киеву на Галицкой площади. Об этом 4 ноября сообщил телеканал ТСН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.
"В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ТСН.
В рамках "декоммунизации" с обелиска в сентябре были сняты позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличка с надписью на русском языке.
Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры.