"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050768919.html
"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды
"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды - 04.11.2023 Украина.ру
"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды
Ранее с обелиска сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке
2023-11-04T11:16
2023-11-04T11:16
новости
киев
город-герой
памятник
звезда
декоммунизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102763/63/1027636339_0:81:2150:1290_1920x0_80_0_0_9d5ed8e89fb88a0f6988560b255f4fb9.jpg
Коммунальные службы Киева начали демонтаж пятиконечной звезды на обелиске городу-герою Киеву на Галицкой площади. Об этом 4 ноября сообщил телеканал ТСН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко."В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ТСН.В рамках "декоммунизации" с обелиска в сентябре были сняты позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличка с надписью на русском языке.Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры.
https://ukraina.ru/20230822/1048859866.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102763/63/1027636339_162:0:1989:1370_1920x0_80_0_0_7e698396c3ac0c666daf9da7a962645c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, город-герой, памятник, звезда, декоммунизация
Новости, Киев, город-герой, памятник, звезда, декоммунизация

"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды

11:16 04.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Память о Победе. Награды Второй мировой войны"
Презентация выставки Память о Победе. Награды Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Ранее с обелиска сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке
Коммунальные службы Киева начали демонтаж пятиконечной звезды на обелиске городу-герою Киеву на Галицкой площади. Об этом 4 ноября сообщил телеканал ТСН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.
"В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ТСН.
В рамках "декоммунизации" с обелиска в сентябре были сняты позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличка с надписью на русском языке.
Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 13:04
На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"Выставку под названием "Знак на щите" откроют на Украине 23 августа по случаю официального завершения декоммунизации киевского монумента "Родина-мать". Об этом сообщило министерство культуры страны
 
НовостиКиевгород-геройпамятникзвездадекоммунизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным
15:45В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями
15:44Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест
15:38Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост
15:33Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля
15:31Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине
15:06Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
15:01СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
14:30Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
14:17Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
14:08В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
13:59Букрин или Лютеж: откуда собирались освобождать Киев
13:40Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне
13:22Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
13:20В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков
13:05Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги
13:00Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября
12:56Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
12:27Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
11:53Глаза, уши и кулак войны. Чего ждут российские солдаты и офицеры от Минобороны РФ в окопах СВО
Лента новостейМолния