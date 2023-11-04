https://ukraina.ru/20231104/1050768919.html

"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды

"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды - 04.11.2023 Украина.ру

"Декоммунизация" идет полным ходом. Обелиск городу-герою Киеву лишили пятиконечной звезды

Ранее с обелиска сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке

2023-11-04T11:16

2023-11-04T11:16

2023-11-04T11:16

новости

киев

город-герой

памятник

звезда

декоммунизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102763/63/1027636339_0:81:2150:1290_1920x0_80_0_0_9d5ed8e89fb88a0f6988560b255f4fb9.jpg

Коммунальные службы Киева начали демонтаж пятиконечной звезды на обелиске городу-герою Киеву на Галицкой площади. Об этом 4 ноября сообщил телеканал ТСН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко."В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ТСН.В рамках "декоммунизации" с обелиска в сентябре были сняты позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличка с надписью на русском языке.Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры.

https://ukraina.ru/20230822/1048859866.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, город-герой, памятник, звезда, декоммунизация