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Опять генерал Мороз? Украинские войска ждут большие трудности - National Interest
Опять генерал Мороз? Украинские войска ждут большие трудности - National Interest - 04.11.2023 Украина.ру
Опять генерал Мороз? Украинские войска ждут большие трудности - National Interest
Зима принесёт Украине и её вооружённым силам большие проблемы, в то время как российская армия к наступлению холодов подготовилась очень хорошо. Об этом говорится в статье обозревателя американского журнала National Interest Марины Мирон
2023-11-04T05:07
2023-11-04T05:07
2023-11-04T05:08
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Морозы, снег, отсутствие листвы – всё это создаёт трудности как при использовании вооружений и техники, так и в обеспечении боеспособности военнослужащих."Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используют украинские военные, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге, что снижает возможности для наблюдения", - пишет Мирон.Повреждение энергетической инфраструктуры во время зимних холодов является для Украины особенно опасным."Это может оказать глубокое влияние на военные операции, поскольку, например, отсутствие электричества способно подорвать всё – от связи до работоспособности полевых госпиталей", - подчёркивает автор.Несмотря на заявления ряда украинских военных, не считающих зимние холода большой проблемой для ВСУ, некоторые западные аналитики полагают, что наступающая зима "станет испытанием национальной воли украинцев".Россия, в отличие от Украины, приложила значительные усилия для подготовки к ведению боевых действий при экстремальных температурах, для чего многие годы российская армия проводила учения в Арктике, пишет Мирон."Учитывая, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, и что на Украине не так холодно, как в Арктике, условия на Украине не должны стать препятствием для продолжения российскими войсками военных операций", - приходит к выводу обозреватель National Interest.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, россия, вс рф, сво, спецоперация, зима, холод, морозы
Новости, Украина, ВСУ, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, зима, холод, морозы
Опять генерал Мороз? Украинские войска ждут большие трудности - National Interest
05:07 04.11.2023 (обновлено: 05:08 04.11.2023)
Зима принесёт Украине и её вооружённым силам большие проблемы, в то время как российская армия к наступлению холодов подготовилась очень хорошо. Об этом говорится в статье обозревателя американского журнала National Interest Марины Мирон
Морозы, снег, отсутствие листвы – всё это создаёт трудности как при использовании вооружений и техники, так и в обеспечении боеспособности военнослужащих.
"Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используют украинские военные, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге, что снижает возможности для наблюдения", - пишет Мирон.
Повреждение энергетической инфраструктуры во время зимних холодов является для Украины особенно опасным.
"Это может оказать глубокое влияние на военные операции, поскольку, например, отсутствие электричества способно подорвать всё – от связи до работоспособности полевых госпиталей", - подчёркивает автор.
Несмотря на заявления ряда украинских военных, не считающих зимние холода большой проблемой для ВСУ, некоторые западные аналитики полагают, что наступающая зима "станет испытанием национальной воли украинцев".
Россия, в отличие от Украины, приложила значительные усилия для подготовки к ведению боевых действий при экстремальных температурах, для чего многие годы российская армия проводила учения в Арктике, пишет Мирон.
"Учитывая, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, и что на Украине не так холодно, как в Арктике, условия на Украине не должны стать препятствием для продолжения российскими войсками военных операций", - приходит к выводу обозреватель National Interest.