Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun
03:51 04.11.2023 (обновлено: 03:52 04.11.2023)
Британский наёмник Кристофер Перриман, воевавший на Украине на стороне киевского режима, погиб в результате артиллерийского удара. Об этом со ссылкой на источник 3 ноября сообщает газета Sun
"Бывший снайпер британской армии погиб в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 38-летний Перриман вступил в британскую армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово.
Ранее в интервью газете Express Перриман, прослуживший 16 лет в королевских войсках, назвал работу российской артиллерии на Украине "невероятно хорошей" и призвал западные страны направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки.
Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.
Вчера, 10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на УкраинеРоссийские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк