https://ukraina.ru/20231104/1050765717.html

Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun

Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun - 04.11.2023 Украина.ру

Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun

Британский наёмник Кристофер Перриман, воевавший на Украине на стороне киевского режима, погиб в результате артиллерийского удара. Об этом со ссылкой на источник 3 ноября сообщает газета Sun

2023-11-04T03:51

2023-11-04T03:51

2023-11-04T03:52

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Отмечается, что 38-летний Перриман вступил в британскую армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово.Ранее в интервью газете Express Перриман, прослуживший 16 лет в королевских войсках, назвал работу российской артиллерии на Украине "невероятно хорошей" и призвал западные страны направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки.Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.

https://ukraina.ru/20231103/1050737071.html

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новости, украина, великобритания, наёмники, всу, артиллерия, сво, россия