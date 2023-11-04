Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun - 04.11.2023 Украина.ру
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Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun
Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun - 04.11.2023 Украина.ру
Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun
Британский наёмник Кристофер Перриман, воевавший на Украине на стороне киевского режима, погиб в результате артиллерийского удара. Об этом со ссылкой на источник 3 ноября сообщает газета Sun
2023-11-04T03:51
2023-11-04T03:52
новости
украина
великобритания
наёмники
всу
артиллерия
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Отмечается, что 38-летний Перриман вступил в британскую армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово.Ранее в интервью газете Express Перриман, прослуживший 16 лет в королевских войсках, назвал работу российской артиллерии на Украине "невероятно хорошей" и призвал западные страны направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки.Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.
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Новости, Украина, Великобритания, наёмники, ВСУ, артиллерия, СВО, Россия

Британский наёмник, похваливший российскую артиллерию, погиб в результате артудара – Sun

03:51 04.11.2023 (обновлено: 03:52 04.11.2023)
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
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Британский наёмник Кристофер Перриман, воевавший на Украине на стороне киевского режима, погиб в результате артиллерийского удара. Об этом со ссылкой на источник 3 ноября сообщает газета Sun
"Бывший снайпер британской армии погиб в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 38-летний Перриман вступил в британскую армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово.
Ранее в интервью газете Express Перриман, прослуживший 16 лет в королевских войсках, назвал работу российской артиллерии на Украине "невероятно хорошей" и призвал западные страны направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки.
Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.
Leopard 2
Вчера, 10:30
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на УкраинеРоссийские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк
 
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