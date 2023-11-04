Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн - 04.11.2023 Украина.ру
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Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн - 04.11.2023 Украина.ру
Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
Около 80 миллионов гривен (2,2 миллионов долларов) потратят на ремонт кровли и позолоту куполов Софийского собора. После объявления тендера на дорогостоящую реставрацию, на Украине разгорелся новый скандал, сообщает "ТСН"
2023-11-04T00:03
2023-11-04T00:03
новости
софия киевская
тендер
скандал
киев
сво
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Многие украинцы возмутились из-за такого использования средств во время боевых действий. В ответ жителям страны пояснили – ремонт имеет символическое значение. Дело в том, что за 40 дней до начала Специальной военной операции в холле Софийского собора упал крест. Тогда работники пришли в ужас, но не от недоброго знака, а потому что обнаружили страшные нарушения при реставрации креста. Со слов заведующего собором Игоря Нетудихаткина, в 70-е реставраторы черный металл окутали цветным, что недопустимо. Вновь на Украине во всём оказалась виновата советская власть. В соборе начали экспертизу крестов и куполов. Утверждается, что они не реставрировались 40 лет. Помимо этого, сообщается, что в соборе течёт крыша, что "может уничтожить масляную роспись времен казацкого барокко и сам уникальный храм". Помимо прочего отмечается, что проблемы собора начались не с начала СВО, а ещё в 2015 году. С тех пор власти просили выделить средства на ремонт, но денег никто не дал. София Киевская – православный собор святой Софии в центре Киева и одна из передовых христианских святынь в Восточной Европе. Входит в состав одноименного национального заповедника, объединяющего и другие киевские достопримечательности – Золотые ворота, Андреевскую и Кирилловскую церкви.
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новости, софия киевская, тендер, скандал, киев, сво
Новости, София Киевская, тендер, скандал, Киев, СВО

Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн

00:03 04.11.2023
 
© Национальный заповедник "София Киевская"
© Национальный заповедник "София Киевская"
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Около 80 миллионов гривен (2,2 миллионов долларов) потратят на ремонт кровли и позолоту куполов Софийского собора. После объявления тендера на дорогостоящую реставрацию, на Украине разгорелся новый скандал, сообщает "ТСН"
Многие украинцы возмутились из-за такого использования средств во время боевых действий. В ответ жителям страны пояснили – ремонт имеет символическое значение.
Дело в том, что за 40 дней до начала Специальной военной операции в холле Софийского собора упал крест. Тогда работники пришли в ужас, но не от недоброго знака, а потому что обнаружили страшные нарушения при реставрации креста.
Со слов заведующего собором Игоря Нетудихаткина, в 70-е реставраторы черный металл окутали цветным, что недопустимо. Вновь на Украине во всём оказалась виновата советская власть. В соборе начали экспертизу крестов и куполов. Утверждается, что они не реставрировались 40 лет.
Помимо этого, сообщается, что в соборе течёт крыша, что "может уничтожить масляную роспись времен казацкого барокко и сам уникальный храм".
"Здесь непригодное к нормальной эксплуатации состояние, здесь аварийное, как кресты, позолота и здесь удовлетворительное. Хорошего состояния здесь даже нигде нет", — заявил заведующий сектором технического надзора и реставрации Александр Кравченко.
Помимо прочего отмечается, что проблемы собора начались не с начала СВО, а ещё в 2015 году. С тех пор власти просили выделить средства на ремонт, но денег никто не дал.
София Киевская – православный собор святой Софии в центре Киева и одна из передовых христианских святынь в Восточной Европе. Входит в состав одноименного национального заповедника, объединяющего и другие киевские достопримечательности – Золотые ворота, Андреевскую и Кирилловскую церкви.
 
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