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Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн

Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн - 04.11.2023 Украина.ру

Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн

Около 80 миллионов гривен (2,2 миллионов долларов) потратят на ремонт кровли и позолоту куполов Софийского собора. После объявления тендера на дорогостоящую реставрацию, на Украине разгорелся новый скандал, сообщает "ТСН"

2023-11-04T00:03

2023-11-04T00:03

2023-11-04T00:03

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софия киевская

тендер

скандал

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Многие украинцы возмутились из-за такого использования средств во время боевых действий. В ответ жителям страны пояснили – ремонт имеет символическое значение. Дело в том, что за 40 дней до начала Специальной военной операции в холле Софийского собора упал крест. Тогда работники пришли в ужас, но не от недоброго знака, а потому что обнаружили страшные нарушения при реставрации креста. Со слов заведующего собором Игоря Нетудихаткина, в 70-е реставраторы черный металл окутали цветным, что недопустимо. Вновь на Украине во всём оказалась виновата советская власть. В соборе начали экспертизу крестов и куполов. Утверждается, что они не реставрировались 40 лет. Помимо этого, сообщается, что в соборе течёт крыша, что "может уничтожить масляную роспись времен казацкого барокко и сам уникальный храм". Помимо прочего отмечается, что проблемы собора начались не с начала СВО, а ещё в 2015 году. С тех пор власти просили выделить средства на ремонт, но денег никто не дал. София Киевская – православный собор святой Софии в центре Киева и одна из передовых христианских святынь в Восточной Европе. Входит в состав одноименного национального заповедника, объединяющего и другие киевские достопримечательности – Золотые ворота, Андреевскую и Кирилловскую церкви.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, софия киевская, тендер, скандал, киев, сво