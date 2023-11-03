Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения - 03.11.2023 Украина.ру
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Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения - 03.11.2023 Украина.ру
Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
Для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой, в государство в Юго-Восточной Азии прибыл Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в министерстве обороны России
2023-11-03T23:30
2023-11-03T23:30
новости
мьянма
россия
учения
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В Мьянме Николай Евменов примет участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Помимо этого запланированы встречи с руководством Республики, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Отмечается, что визит делегации Главного командования ВМФ России в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран. Напомним, ещё в прошлом году власти Мьянмы поддержали действия России в ситуации вокруг Украины, а также проведение Специальной военной операции.
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новости, мьянма, россия, учения, мвф
Новости, Мьянма, Россия, Учения, МВФ

Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения

23:30 03.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
Встреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой, в государство в Юго-Восточной Азии прибыл Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в министерстве обороны России
"Начался рабочий визит Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма", – уточнили в ведомстве.
В Мьянме Николай Евменов примет участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения.
Помимо этого запланированы встречи с руководством Республики, посещение боевых кораблей, задействованных в учении.

"В состав российской делегации помимо адмиралов и офицеров, также входят артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, которые выступят с концертом в столице Республики – городе Нейпьидо", – добавили в российском минобороны.

Отмечается, что визит делегации Главного командования ВМФ России в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран.
Напомним, ещё в прошлом году власти Мьянмы поддержали действия России в ситуации вокруг Украины, а также проведение Специальной военной операции.
 
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