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Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения

Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения - 03.11.2023 Украина.ру

Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения

Для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой, в государство в Юго-Восточной Азии прибыл Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в министерстве обороны России

2023-11-03T23:30

2023-11-03T23:30

2023-11-03T23:30

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мвф

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В Мьянме Николай Евменов примет участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Помимо этого запланированы встречи с руководством Республики, посещение боевых кораблей, задействованных в учении. Отмечается, что визит делегации Главного командования ВМФ России в Мьянму станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран. Напомним, ещё в прошлом году власти Мьянмы поддержали действия России в ситуации вокруг Украины, а также проведение Специальной военной операции.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мьянма, россия, учения, мвф