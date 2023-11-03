Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов - 03.11.2023 Украина.ру
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Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов - 03.11.2023 Украина.ру
Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
За распространение ложных сведений о России, а также решениях властей РФ и действиях российской армии, министерство юстиции включило журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова и ещё двух человек в реестр иностранных агентов
2023-11-03T23:09
2023-11-03T23:09
новости
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иноагенты
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Кирилл Качур также распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике. Мария Снеговая, помимо прочего, является также сотрудником различных американских аналитических центров и университетов. Отмечается, что все включённые в реестр журналисты проживают не в России. Ранее минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. До этого в список лиц, выполняющих функции иностранного агента попал Гарри Каспаров** * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022. ** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
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новости, минюст рф, дискредитация вс рф, иноагенты
Новости, Минюст РФ, Дискредитация ВС РФ, иноагенты

Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов

23:09 03.11.2023
 
© Фото : пресс-служба Минюст РФминистерство юстиции россии минюст рф
министерство юстиции россии минюст рф - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : пресс-служба Минюст РФ
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За распространение ложных сведений о России, а также решениях властей РФ и действиях российской армии, министерство юстиции включило журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова и ещё двух человек в реестр иностранных агентов

"3 ноября 2023 г. в соответствии с распоряжениями минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.П. Губин, Д.С. Еловский, К.В. Качур, А.А. Солдатов, М.В. Снеговая", — говорится в сообщении ведомства.

Кирилл Качур также распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике. Мария Снеговая, помимо прочего, является также сотрудником различных американских аналитических центров и университетов.
Отмечается, что все включённые в реестр журналисты проживают не в России.
Ранее минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. До этого в список лиц, выполняющих функции иностранного агента попал Гарри Каспаров**
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
 
НовостиМинюст РФДискредитация ВС РФиноагенты
 
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