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Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов - 03.11.2023 Украина.ру
Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
За распространение ложных сведений о России, а также решениях властей РФ и действиях российской армии, министерство юстиции включило журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова и ещё двух человек в реестр иностранных агентов
2023-11-03T23:09
2023-11-03T23:09
2023-11-03T23:09
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Кирилл Качур также распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике. Мария Снеговая, помимо прочего, является также сотрудником различных американских аналитических центров и университетов. Отмечается, что все включённые в реестр журналисты проживают не в России. Ранее минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. До этого в список лиц, выполняющих функции иностранного агента попал Гарри Каспаров** * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022. ** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минюст рф, дискредитация вс рф, иноагенты
Новости, Минюст РФ, Дискредитация ВС РФ, иноагенты
Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
За распространение ложных сведений о России, а также решениях властей РФ и действиях российской армии, министерство юстиции включило журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова и ещё двух человек в реестр иностранных агентов
"3 ноября 2023 г. в соответствии с распоряжениями минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.П. Губин, Д.С. Еловский, К.В. Качур, А.А. Солдатов, М.В. Снеговая", — говорится в сообщении ведомства.
Кирилл Качур также распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике. Мария Снеговая, помимо прочего, является также сотрудником различных американских аналитических центров и университетов.
Отмечается, что все включённые в реестр журналисты проживают не в России.
Ранее минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. До этого в список лиц, выполняющих функции иностранного агента попал Гарри Каспаров**
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.