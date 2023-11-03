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Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов

Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов - 03.11.2023 Украина.ру

Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов

За распространение ложных сведений о России, а также решениях властей РФ и действиях российской армии, министерство юстиции включило журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского, Андрея Солдатова и ещё двух человек в реестр иностранных агентов

2023-11-03T23:09

2023-11-03T23:09

2023-11-03T23:09

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Кирилл Качур также распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике. Мария Снеговая, помимо прочего, является также сотрудником различных американских аналитических центров и университетов. Отмечается, что все включённые в реестр журналисты проживают не в России. Ранее минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. До этого в список лиц, выполняющих функции иностранного агента попал Гарри Каспаров** * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022. ** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минюст рф, дискредитация вс рф, иноагенты