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Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ

Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ - 03.11.2023 Украина.ру

Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ

В Авдеевке, временно оккупированной украинской армией, сложилась критическая обстановка. Известный украинский пропагандист Юрий Бутусов признал, что сейчас возникла реальная угроза потерять город, передаёт телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

2023-11-03T22:11

2023-11-03T22:11

2023-11-03T22:11

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Речь идёт о том, что российским подразделениям удалось пересечь линию железной дороги у села Степное. ВС РФ начали штурмовые действия у самого села к северу от Авдеевки. Уточняется, что пехота уже закрепилась за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод – ключевой комплекс сооружений в городе. Помимо этого, продолжаются штурмовые действия российской армии к югу от Авдеевки, где подразделения расширяют прорыв в районе песчаного карьера у села Опытное. Это является вторым направлением охвата Авдеевки. В пятницу, 3 ноября, разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что Российская Федерация продолжит поддерживать интенсивность боевых действий для зачистки от ВСУ Авдеевки. Разведка также уточнила, что ВС РФ добились успеха на Донецком направлении благодаря сухой погоде. Кроме того, эстонские аналитики предполагают, что российские войска усилят давление на линии Купянск – Лиман.

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новости, украина, сво, всу, авдеевка, донецкая народная республика, вс рф