Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы - 03.11.2023 Украина.ру
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Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы - 03.11.2023 Украина.ру
Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
Агропредприятия Украины уже второй года работают в убыток и ежедневно несут финансовые потери. Такие аргументы привели представители Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в зарегистрированной на сайте президента страны петиции с просьбой отложить до окончания Специальной военной операции 2-й этап земельной реформы
2023-11-03T21:47
2023-11-03T21:47
новости
украина
агросектор
владимир зеленский
петиция
бизнес
сво
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Петиция зарегистрировали сегодня, 3 ноября. В ней руководители агропредприятий отмечают, что из-за заблокированных портов, логистических проблем и низких цен на зерно, земледельцы несут значительные убытки. Ситуацию усугубляют высокоточные российские удары по украинским портам, заминированность территорий и потеря земель Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Новым вызовом для украинского агросектора станет второй этап земельной реформы, который начнется с 1 января 2024 года. С этого момента максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до десяти тысяч гектаров.Земледельцы призвали оставить до окончания Специальной военной операции, а также ещё на несколько лет действующий лимит на покупку в 100 гектаров земли в "одни руки" как для юридических, так и для физических лиц. Ассоциация также просит президента внести эти законодательные предложения в Верховную Раду и содействовать их скорейшему принятию. ВАР также обратилась к украинцам с просьбой присоединиться к подписанию петиции, чтобы документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.
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новости, украина, агросектор, владимир зеленский, петиция, бизнес, сво
Новости, Украина, агросектор, Владимир Зеленский, петиция, бизнес, СВО

Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы

21:47 03.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Агропредприятия Украины уже второй года работают в убыток и ежедневно несут финансовые потери. Такие аргументы привели представители Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в зарегистрированной на сайте президента страны петиции с просьбой отложить до окончания Специальной военной операции 2-й этап земельной реформы
Петиция зарегистрировали сегодня, 3 ноября. В ней руководители агропредприятий отмечают, что из-за заблокированных портов, логистических проблем и низких цен на зерно, земледельцы несут значительные убытки.
Ситуацию усугубляют высокоточные российские удары по украинским портам, заминированность территорий и потеря земель Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Новым вызовом для украинского агросектора станет второй этап земельной реформы, который начнется с 1 января 2024 года. С этого момента максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до десяти тысяч гектаров.
"Такие законодательные изменения нецелесообразны в условиях боевых действий и ведут к уничтожению малого и среднего агробизнеса. Эти категории аграриев не имеют средств на покупку земли и не могут привлечь на это кредиты, а значит, будут отрезаны от возможности приобрести землю", – сказано в петиции.
Земледельцы призвали оставить до окончания Специальной военной операции, а также ещё на несколько лет действующий лимит на покупку в 100 гектаров земли в "одни руки" как для юридических, так и для физических лиц. Ассоциация также просит президента внести эти законодательные предложения в Верховную Раду и содействовать их скорейшему принятию.

"Как Вы говорили, "государство и бизнес должны работать в команде, а не как два параллельных мира, которые не слышат, не понимают друг друга". Надеемся, Вы услышите и поймете основу агросектора Украины – малый и средний бизнес! " - заключили аграрии.

ВАР также обратилась к украинцам с просьбой присоединиться к подписанию петиции, чтобы документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.
 
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