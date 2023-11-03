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Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы

Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы - 03.11.2023 Украина.ру

Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы

Агропредприятия Украины уже второй года работают в убыток и ежедневно несут финансовые потери. Такие аргументы привели представители Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в зарегистрированной на сайте президента страны петиции с просьбой отложить до окончания Специальной военной операции 2-й этап земельной реформы

2023-11-03T21:47

2023-11-03T21:47

2023-11-03T21:47

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украина

агросектор

владимир зеленский

петиция

бизнес

сво

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Петиция зарегистрировали сегодня, 3 ноября. В ней руководители агропредприятий отмечают, что из-за заблокированных портов, логистических проблем и низких цен на зерно, земледельцы несут значительные убытки. Ситуацию усугубляют высокоточные российские удары по украинским портам, заминированность территорий и потеря земель Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Новым вызовом для украинского агросектора станет второй этап земельной реформы, который начнется с 1 января 2024 года. С этого момента максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до десяти тысяч гектаров.Земледельцы призвали оставить до окончания Специальной военной операции, а также ещё на несколько лет действующий лимит на покупку в 100 гектаров земли в "одни руки" как для юридических, так и для физических лиц. Ассоциация также просит президента внести эти законодательные предложения в Верховную Раду и содействовать их скорейшему принятию. ВАР также обратилась к украинцам с просьбой присоединиться к подписанию петиции, чтобы документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, агросектор, владимир зеленский, петиция, бизнес, сво