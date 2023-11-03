https://ukraina.ru/20231103/1050760768.html

Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи

Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи - 03.11.2023 Украина.ру

Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи

Министерство обороны США объявило 3 ноября о дополнительной военной помощи "для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны". Общая сумма юбилейного транша составит $425 млн.

2023-11-03T21:31

2023-11-03T21:31

2023-11-03T21:31

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Пентагон в своём пресс-релизе отметил, что в 50-й транш администрации Джо Байдена на $425 млн включены $125 млн из запасов армии США и "$300 млн из фонда Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе".В новый пакет военной помощи ВСУ от Минобороны США включены: боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS; боеприпасы для мобильных ракетных систем HIMARS; артиллерийские выстрелы калибра 155 и 105 мм; противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4; более 3 миллионов патронов и гранаты; подрывные боеприпасы для расчистки препятствий; противопехотные мины M18A1 Claymore; 12 грузовиков-тягачей; зимнее обмундирование; запчасти и снаряжение.В рамках USAI для ВСУ будут поставлены дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с БПЛА. По этой же программе Белый дом закупает для Киева промышленное оборудование. Программа также позволяет заключать контракты через USAI на предоставление дополнительных возможностей снабжения ВСУ. Пентагон обратил внимание, что под руководством США коалиция из "примерно 50 союзников и партнёров" отправила на Украину военной помощи "на сумму около $35 млрд"."Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - сказано в пресс-релизе Пентагона.Ранее Вашингтон оценивал свою помощь Владимиру Зеленскому в размере $44,2 млрд с даты начала СВО.

https://ukraina.ru/20231103/1050760656.html

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новости, сша, военная помощь, пентагон, оружие, боеприпасы, джо байден, мина, нато, украина-нато, сво, всу