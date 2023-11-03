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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 03.11.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Очередная попытка атаковать российскую территорию с украинской стороны пресечена вечером 3 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ

2023-11-03T20:19

2023-11-03T20:19

2023-11-03T20:19

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В официальном сообщении сказано о том, как неудачно завершилась "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в российском министерстве.В министерской сводке о ходе проведения специальной военной операции за период с 28 октября по 3 ноября 2023 г. сказано: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники".За указанный период только в живой силе потери ВСУ составили: на Херсонском направлении - до 550-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - более 760-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - свыше 1110-ти военнослужащих, на Донецком направлении - более 1340 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - более 920-ти военнослужащих, на Купянском направлении - свыше 755-ти военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231103/1050734761.html

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новости, сво, минобороны рф, пво, бпла, беспилотники, потери всу, белгородская область