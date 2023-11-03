https://ukraina.ru/20231103/1050760304.html
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 03.11.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Очередная попытка атаковать российскую территорию с украинской стороны пресечена вечером 3 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ
2023-11-03T20:19
2023-11-03T20:19
2023-11-03T20:19
новости
сво
минобороны рф
пво
бпла
беспилотники
потери всу
белгородская область
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В официальном сообщении сказано о том, как неудачно завершилась "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в российском министерстве.В министерской сводке о ходе проведения специальной военной операции за период с 28 октября по 3 ноября 2023 г. сказано: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники".За указанный период только в живой силе потери ВСУ составили: на Херсонском направлении - до 550-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - более 760-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - свыше 1110-ти военнослужащих, на Донецком направлении - более 1340 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - более 920-ти военнослужащих, на Купянском направлении - свыше 755-ти военнослужащих.
https://ukraina.ru/20231103/1050734761.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, минобороны рф, пво, бпла, беспилотники, потери всу, белгородская область
Новости, СВО, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, беспилотники, потери ВСУ, Белгородская область
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Очередная попытка атаковать российскую территорию с украинской стороны пресечена вечером 3 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ
В официальном сообщении сказано о том, как неудачно завершилась "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в российском министерстве.
В министерской сводке о ходе проведения специальной военной операции за период с 28 октября по 3 ноября 2023 г. сказано: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники".
За указанный период только в живой силе потери ВСУ составили: на Херсонском направлении - до 550-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - более 760-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - свыше 1110-ти военнослужащих, на Донецком направлении - более 1340 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - более 920-ти военнослужащих, на Купянском направлении - свыше 755-ти военнослужащих.