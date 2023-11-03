Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 03.11.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 03.11.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Очередная попытка атаковать российскую территорию с украинской стороны пресечена вечером 3 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ
2023-11-03T20:19
2023-11-03T20:19
новости
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пво
бпла
беспилотники
потери всу
белгородская область
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В официальном сообщении сказано о том, как неудачно завершилась "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в российском министерстве.В министерской сводке о ходе проведения специальной военной операции за период с 28 октября по 3 ноября 2023 г. сказано: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники".За указанный период только в живой силе потери ВСУ составили: на Херсонском направлении - до 550-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - более 760-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - свыше 1110-ти военнослужащих, на Донецком направлении - более 1340 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - более 920-ти военнослужащих, на Купянском направлении - свыше 755-ти военнослужащих.
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новости, сво, минобороны рф, пво, бпла, беспилотники, потери всу, белгородская область
Новости, СВО, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, беспилотники, потери ВСУ, Белгородская область

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

20:19 03.11.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Очередная попытка атаковать российскую территорию с украинской стороны пресечена вечером 3 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ
В официальном сообщении сказано о том, как неудачно завершилась "попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в российском министерстве.
В министерской сводке о ходе проведения специальной военной операции за период с 28 октября по 3 ноября 2023 г. сказано: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники".
За указанный период только в живой силе потери ВСУ составили: на Херсонском направлении - до 550-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - более 760-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - свыше 1110-ти военнослужащих, на Донецком направлении - более 1340 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - более 920-ти военнослужащих, на Купянском направлении - свыше 755-ти военнослужащих.
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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МОКиевский режим утром 3 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории России, средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
 
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