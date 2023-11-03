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Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба
Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба - 03.11.2023 Украина.ру
Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в раздумьях о возможном проведении выборов весной 2024 года. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters
2023-11-03T19:18
2023-11-03T19:18
2023-11-03T19:18
новости
украина
президентские выборы
владимир зеленский
дмитрий кулеба
сво
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Также глава украинского МИДа отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет "беспрецедентным вызовом". Ранее на Украине уже поговорили о возможном проведении выборов при решении пяти "проблемных вопросов". Так, для голосования в стране надеются решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.Согласно социальному опросу, опубликованному СМИ в конце октября, более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, дмитрий кулеба, сво
Новости, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, СВО
Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в раздумьях о возможном проведении выборов весной 2024 года. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters
"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал Кулеба.
Также глава украинского МИДа отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет "беспрецедентным вызовом".
Ранее на Украине уже поговорили о возможном проведении выборов при решении пяти "проблемных вопросов". Так, для голосования в стране надеются решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
Согласно социальному опросу, опубликованному СМИ в конце октября, более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась.