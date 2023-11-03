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Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба

Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба - 03.11.2023 Украина.ру

Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в раздумьях о возможном проведении выборов весной 2024 года. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters

2023-11-03T19:18

2023-11-03T19:18

2023-11-03T19:18

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президентские выборы

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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Также глава украинского МИДа отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет "беспрецедентным вызовом". Ранее на Украине уже поговорили о возможном проведении выборов при решении пяти "проблемных вопросов". Так, для голосования в стране надеются решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.Согласно социальному опросу, опубликованному СМИ в конце октября, более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, дмитрий кулеба, сво