Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба - 03.11.2023 Украина.ру
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Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба
Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба - 03.11.2023 Украина.ру
Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в раздумьях о возможном проведении выборов весной 2024 года. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters
2023-11-03T19:18
2023-11-03T19:18
новости
украина
президентские выборы
владимир зеленский
дмитрий кулеба
сво
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Также глава украинского МИДа отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет "беспрецедентным вызовом". Ранее на Украине уже поговорили о возможном проведении выборов при решении пяти "проблемных вопросов". Так, для голосования в стране надеются решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.Согласно социальному опросу, опубликованному СМИ в конце октября, более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась.
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новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, дмитрий кулеба, сво
Новости, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, СВО

Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной – Кулеба

19:18 03.11.2023
 
© president.gov.uaКулеба
Кулеба
© president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в раздумьях о возможном проведении выборов весной 2024 года. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters
"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал Кулеба.
Также глава украинского МИДа отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет "беспрецедентным вызовом".
Ранее на Украине уже поговорили о возможном проведении выборов при решении пяти "проблемных вопросов". Так, для голосования в стране надеются решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
Согласно социальному опросу, опубликованному СМИ в конце октября, более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась.
 
НовостиУкраинапрезидентские выборыВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаСВО
 
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