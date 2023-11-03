https://ukraina.ru/20231103/1050758253.html

Заявления Путина, удар по Чаплинке. Итоги 3 ноября на Украине

Заявления Путина, удар по Чаплинке. Итоги 3 ноября на Украине - 03.11.2023 Украина.ру

Заявления Путина, удар по Чаплинке. Итоги 3 ноября на Украине

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. ВСУ нанесли удар по Чаплинке, погибли девять человек

2023-11-03T18:30

2023-11-03T18:30

2023-11-03T18:30

эксклюзив

хроники

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Заявления главы государства прозвучали на встрече с членами Общественной палаты нового состава накануне Дня народного единства."Все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР. Не было же никакой Украины в составе Российской империи – были области. Сама она в XVI веке состояла из трёх областей – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и всё", - отметил, в частности Путин.Он также рассказал, почему Россия начала специальную военную операцию."У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись - нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", - подчеркнул Путин.Также президент России подчеркнул, что Россия защищает свою историю, ценности, культуру, язык, в том числе в Донбассе и Новороссии."Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор - он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.Президент РФ подчеркнул, что именно в этом ключ происходящих сегодня событий.Кроме того, он ответил на ряд вопросов, касающихся Донбасса. Так после выступления донецкой поэтессы Анны Ревякиной Путин отметил, что вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен."Хочется чего-то добавить - новые, они же не новые для нас. Это российские территории. Новые старые - как-то тоже... Какие старые? Можно сказать, наши исторические территории. Давайте подумаем", - предложил Путин.Он также призвал членов Общественной палаты быть осторожными при поездке в зону боевых действий."Прошу вас быть аккуратнее, осторожнее. Обращаюсь и к членам Общественной палаты, надо быть в высшей степени аккуратными, когда вы посещаете районы боевых действий либо близкие к ним районы. К сожалению, пока это небезопасно, всему свое время. Надеюсь, что оно будет не таким отдаленным, но пока надо быть аккуратнее", - призвал Путин.Также во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ, президенту рассказали, что один из общественников, Максим Григорьев, отправляется на фронт добровольцем."Нужно пройти подготовку соответствующую, с лейкой и блокнотом рваться в города не надо", - отметил Путин.Григорьев ответил, что "какую-то подготовку" прошел."Какую-то - не надо. Надо правильную, хорошую", - напутствовал Путин.После окончания встречи Общественной палаты с президентом Григорьев рассказал журналистам, что его побудило записаться добровольцем."Меня побудили на это те интервью, которые я и мои коллеги проводили в рамках работы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. Конечно, на это меня побудили беседы с пострадавшими от их зверств женщинами и детьми. Их рассказы засели мне в душу. Я принял личное решение, что для меня необходимо воевать с этим злом, с оружием в руках. Именно поэтому я подписал контракт с министерством обороны. Сегодня ночью выезжаю в подразделение, соответствующий БАРС-отряд и буду уже с оружием в руках бороться с тем злом, действия которого я видел своими глазами. И мне, конечно, очень приятно, что президент меня поддержал и даже по-отечески сказал, что мне нужно пройти подготовку", - отметил Григорьев.Он также указал, что дополнительную подготовку пройдёт "в ходе боёв".Удар по ЧаплинкеВооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по зданию социального фонда и центра занятости в Чаплинке, что в Херсонской области."Сегодня украинские вооружённые формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждение. Экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё пострадавшие. Полные данные будут опубликованы позже. Но уже однозначно ясно, что это намеренное злодеяние, акт государственного терроризма и вопиющее военное преступление киевского режима. Обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины. Специально сделали это накануне Дня народного единства, пытаясь испортить нам праздник. Однако киевским извергам нас не запугать. Херсонцы лишь ещё больше сплотятся в своём неприятии марионеток Запада. Наше единство станет ещё сильнее, а поражение Киева – ещё более неизбежным", - сообщил Сальдо в своём телеграм-канале в 15:50.Он также опубликовал фотографии с места событий.Позже появилась информация о том, что количество жертв удара ВСУ увеличилось."Сегодня в 14:40 Киев атаковал Чаплинку в Херсонской области. Пакет "Хаймарса", часть ракет были сбиты. Ракеты прилетели в здание, где располагаются Пенсионный фонд и Центр занятости. Никаких военных и даже полиции рядом нет. По предварительным данным, семеро погибших, и семеро раненых, двое в крайне тяжелом состоянии. Раненые направлены в больницу", - указал в своём телеграм-канале военкор Александр Коц.К записи он прикрепил видео и фото.Информацию военкора подтвердил сенатор от Херсонской области Константин Басюк."По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики", — заявил Басюк.Он тоже подчеркнул, что рядом со зданием Социального фонда и службы занятости в Чаплинке никаких военных объектов и близко не было."Становится абсолютно ясным, с кем воюют наши противники", — добавил Басюк.Спустя некоторое время Коц рассказал об увеличении количества погибших и раненных."В Чаплинке уже девять погибших и девять раненых. Все — гражданские", — написал Коц.Кроме того, Украина нанесла удар из РСЗО HIMARS и по социальному объекту другого региона."В результате удара из РСЗО HIMARS по ДК им Владимира Жоги в городе Волноваха ранения получил ребёнок. Дворец культуры был рабочим, в момент обстрела в нем находились дети. В результате теракта ранения получил ребенок и взрослый", - сообщил военкор Андрей Руденко.К своей записи он также прикрепил видео с места событий.

https://ukraina.ru/20231103/1050740603.html

https://ukraina.ru/20231103/1050735457.html

https://ukraina.ru/20231102/1050722815.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники