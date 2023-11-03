https://ukraina.ru/20231103/1050756276.html

Путин объяснил, почему пришлось "расчехлить автомат" и начинать СВО

Путин объяснил, почему пришлось "расчехлить автомат" и начинать СВО - 03.11.2023 Украина.ру

Путин объяснил, почему пришлось "расчехлить автомат" и начинать СВО

Постфактум иного выбора у России не было, как начать СВО в ответ на нападение. Об этом 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" заявил российский президент Владимир Путин

2023-11-03T17:36

2023-11-03T17:36

2023-11-03T17:36

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Если бы было известно о последствиях специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, она все равно бы началась. "У нас другого выбора не было", пояснил Путин."Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать: можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому, что на нас уже напали", - сказал Путин. Президент отметил, что жители воссоединившихся с Россией территорий считали себя частью России изначально – "люди на этих территориях проживали наши". И не только "люди считали себя частью России изначально", но и сами территории ранее входили в состав российского государства, добавил Путин.

https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html

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новости, сво, новые регионы рф, русские, русский мир, россия, спецоперация, день народного единства