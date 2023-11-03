Путин объяснил, почему пришлось "расчехлить автомат" и начинать СВО
Постфактум иного выбора у России не было, как начать СВО в ответ на нападение. Об этом 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" заявил российский президент Владимир Путин
Если бы было известно о последствиях специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, она все равно бы началась. "У нас другого выбора не было", пояснил Путин.
"Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать: можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому, что на нас уже напали", - сказал Путин.
Президент отметил, что жители воссоединившихся с Россией территорий считали себя частью России изначально – "люди на этих территориях проживали наши". И не только "люди считали себя частью России изначально", но и сами территории ранее входили в состав российского государства, добавил Путин.
30 сентября, 12:36Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событиеВоссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.