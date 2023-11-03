Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе - 03.11.2023 Украина.ру
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Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе
Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе - 03.11.2023 Украина.ру
Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе
В сети набирает популярность запись с видеокамеры бизнес-центра Одессы, запечатлевшая пьяную выходку директор "Биир Украина"
2023-11-03T17:07
2023-11-03T17:36
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Томас Силлессен на видеозаписи при подходе к посту вахтёра пинает правой ногой турникет. Затем директор "Биир Украина" пинает другой ногой диван около турникета и проходит мимо поста, делая экспрессивные жесты в сторону вахтёра.Другие посетители бизнес-центра при этом ведут себя цивилизованно, проходят через турникет. Лишь одна дама с распущенными волосами последовала мимо турникета по направлению за директором "Биир Украина".Видеозапись разошлась по ТГ-каналам Украины и зарубежья, собрав немало гневных и сатирических комментариев. "Биир Украина" воздерживается от участия в скандале.
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новости, новости украины, одесса, корпоратив, культура, запад, пьянство, деградация, нравственные ориентиры, постсоветское пространство
Новости, Новости Украины, Одесса, корпоратив, культура, Запад, пьянство, деградация, нравственные ориентиры, постсоветское пространство

Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе

17:07 03.11.2023 (обновлено: 17:36 03.11.2023)
 
© СкриншотПьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен
Пьяный директор Биир Украина Томас Силлессен
© Скриншот
Читать в
В сети набирает популярность запись с видеокамеры бизнес-центра Одессы, запечатлевшая пьяную выходку директор "Биир Украина"
Томас Силлессен на видеозаписи при подходе к посту вахтёра пинает правой ногой турникет. Затем директор "Биир Украина" пинает другой ногой диван около турникета и проходит мимо поста, делая экспрессивные жесты в сторону вахтёра.
Другие посетители бизнес-центра при этом ведут себя цивилизованно, проходят через турникет. Лишь одна дама с распущенными волосами последовала мимо турникета по направлению за директором "Биир Украина".
Видеозапись разошлась по ТГ-каналам Украины и зарубежья, собрав немало гневных и сатирических комментариев. "Биир Украина" воздерживается от участия в скандале.
29 ноября 2020, 10:19
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