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Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе

Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе - 03.11.2023 Украина.ру

Пьяный директор "Биир Украина" Томас Силлессен оскандалился в Одессе

В сети набирает популярность запись с видеокамеры бизнес-центра Одессы, запечатлевшая пьяную выходку директор "Биир Украина"

2023-11-03T17:07

2023-11-03T17:07

2023-11-03T17:36

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Томас Силлессен на видеозаписи при подходе к посту вахтёра пинает правой ногой турникет. Затем директор "Биир Украина" пинает другой ногой диван около турникета и проходит мимо поста, делая экспрессивные жесты в сторону вахтёра.Другие посетители бизнес-центра при этом ведут себя цивилизованно, проходят через турникет. Лишь одна дама с распущенными волосами последовала мимо турникета по направлению за директором "Биир Украина".Видеозапись разошлась по ТГ-каналам Украины и зарубежья, собрав немало гневных и сатирических комментариев. "Биир Украина" воздерживается от участия в скандале.

https://ukraina.ru/20201129/1029762105.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, новости украины, одесса, корпоратив, культура, запад, пьянство, деградация, нравственные ориентиры, постсоветское пространство