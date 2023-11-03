https://ukraina.ru/20231103/1050754714.html
Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!
Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября! - 03.11.2023 Украина.ру
Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!
В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике,... Украина.ру, 03.11.2023
2023-11-03T16:50
2023-11-03T16:50
2023-11-03T18:22
видео
москва
праздники
россия
вднх
выставка
сергей собянин
мэр
мэрия москвы
шоу
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В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём ТГ-канале сообщил, что посетители выставки смогут увидеть цифровое историческое шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис. На выставке "Россия" будет задействовано 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Приходите, это стоит увидеть!
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, москва, праздники, россия, вднх, выставка, сергей собянин, мэр, мэрия москвы, шоу, регионы, история, достижение, видео
Видео, Москва, праздники, Россия, ВДНХ, выставка, Сергей Собянин, мэр, мэрия Москвы, шоу, регионы, История, достижение
В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём ТГ-канале сообщил, что посетители выставки смогут увидеть цифровое историческое шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис.
На выставке "Россия" будет задействовано 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Приходите, это стоит увидеть!