https://ukraina.ru/20231103/1050754714.html

Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!

Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября! - 03.11.2023 Украина.ру

Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!

В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике,... Украина.ру, 03.11.2023

2023-11-03T16:50

2023-11-03T16:50

2023-11-03T18:22

видео

москва

праздники

россия

вднх

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сергей собянин

мэр

мэрия москвы

шоу

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В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём ТГ-канале сообщил, что посетители выставки смогут увидеть цифровое историческое шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис. На выставке "Россия" будет задействовано 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Приходите, это стоит увидеть!

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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