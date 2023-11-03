Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября! - 03.11.2023 Украина.ру
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Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!
Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября! - 03.11.2023 Украина.ру
Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!
В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике,... Украина.ру, 03.11.2023
2023-11-03T16:50
2023-11-03T18:22
видео
москва
праздники
россия
вднх
выставка
сергей собянин
мэр
мэрия москвы
шоу
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В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём ТГ-канале сообщил, что посетители выставки смогут увидеть цифровое историческое шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис. На выставке "Россия" будет задействовано 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Приходите, это стоит увидеть!
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видео, москва, праздники, россия, вднх, выставка, сергей собянин, мэр, мэрия москвы, шоу, регионы, история, достижение, видео
Видео, Москва, праздники, Россия, ВДНХ, выставка, Сергей Собянин, мэр, мэрия Москвы, шоу, регионы, История, достижение

Как выглядит "Россия": это обязательно надо увидеть! Приходите с 4 ноября!

16:50 03.11.2023 (обновлено: 18:22 03.11.2023)
 
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В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется международная выставка-форум "Россия". Там будут представлены лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём ТГ-канале сообщил, что посетители выставки смогут увидеть цифровое историческое шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис.
На выставке "Россия" будет задействовано 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Приходите, это стоит увидеть!
 
ВидеоМосквапраздникиРоссияВДНХвыставкаСергей Собянинмэрмэрия МосквышоурегионыИсториядостижение
 
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