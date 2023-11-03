https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html

"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа Киева

"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа Киева - 03.11.2023 Украина.ру

"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа Киева

В последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада

2023-11-03T16:34

2023-11-03T16:34

2023-11-03T16:59

эксклюзив

сша

украина

всу

контрнаступление

спецоперация

военная помощь

джо байден

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Откровения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью британскому журналу Economist о тупике, в который зашёл вооружённый конфликт спустя 20 месяцев, вызвали неоднозначную реакцию. Часть экспертов считает, что украинская сторона наконец раскрыла правду о происходящем, другие призывают не быть столь наивными, чтобы верить в покаяние Киева, и уверены, что это часть совместной игры Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, попытка добиться расширения внешней помощи, но уже устами профессионального военного, а не просто человека в одежде цвета хаки.Проблемы ВСУ через призму западных СМИКак бы то ни было, дела у ВСУ на поле боя действительно идут плохо. Рассказы об этом появляются в западном информационном пространстве с завидной регулярностью.Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией оружия массового уничтожения в Ираке Скотт Риттер, служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США, в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил: «Русские начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад на одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперёд. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там. Вот что сейчас происходит».Причина кроется в повторении украинским командованием ошибок, допущенных в Артёмовске (Бахмуте), когда пытались удержать позиции любой ценой, пояснил он.Под Авдеевкой, вокруг которой идут ожесточённые бои, ВСУ на этой неделе потеряли, как пишет издание Forbes, один из своих «редких и ценных» танков — Leopard 2A6.«Это продлевает неудачную серию потерь Украины по "Леопардам". За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а возможно, и 13 танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда 6 танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится, что армия потеряла 1/4 своих лучших танков немецкого производства», — говорится в статье.Западные страны обещали поставить Украине 85 танков Leopard 2, но передали пока 71, уточняет автор.Forbes обращает особое внимание на место последней потери Leopard 2A6, поскольку это даёт представление о военной тактике Украины: такие танки стоят на вооружении только у 47-й механизированной бригады ВСУ, до недавнего времени действовавшей в Запорожской области, но в прошлом месяце контрнаступление на этом направлении зашло в тупик, и командование передислоцировало как минимум часть батальонов и рот этой бригады в Авдеевку.«Очевидно, что Киев настолько обеспокоен Авдеевкой, что бросил на защиту города измученную бригаду, которая отчаянно держится за оставшиеся танки. <…> Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов», — отмечает автор публикации.В другой статье Forbes говорится о причинах потерь украинской армией полученных от Франции разведывательных машин AMX-10RC. Всё просто: «украинцы неправильно использовали хорошо оснащённые разведывательные машины, имеющие, однако, тонкую броню, в первые дни своего контрнаступления. Они использовали их как танки — и быстро потеряли многие из них».Столкнувшись с дефицитом вооружений и острым снарядным голодом, Украина вынуждена покупать технику советского производства через посредников «по непомерным ценам», пишет американское издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius. Так, в июле Киев закупил 1 000 снарядов калибром 152 мм для своего устаревшего оружия советской разработки через Польское государственное агентство стратегических резервов по цене около $ 3 000 за снаряд, что, по оценке экспертов, примерно втрое больше, чем платит за снаряд Россия.«Согласно украинским импортным отчётам, это иллюстрирует отчаянную охоту Киева за оборонными материалами», — отмечает издание.В начале СВО западные партнёры провели ревизию своих складов и передали Украине практически всё вооружение и снаряды советского производства, которые имели, поскольку солдатам ВСУ они знакомы, в отличие от современных образцов НАТО. Разработки последнего поколения Киеву не передают по ряду причин: не только из-за отсутствия навыков обращения с ними у бойцов ВСУ, но и чтобы техника не попала в руки российских военных, а дальше — специалистов предприятий ВПК, которые до последнего винтика всё изучат.«Украинское контрнаступление находится на последнем издыхании. До того, как началась эта кампания в июне, украинские чиновники возлагали на неё большие надежды. 5 месяцев спустя ни одна из целей не была достигнута. Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», — пишет американский журнал Newsweek.Проигрывает Украина, а виноваты СШАПолиттехнолог Дмитрий Раимов, близкий к украинскому политическому истеблишменту, сетует, что в том положении, в котором оказались ВСУ, виноваты Соединённые Штаты. Американская сторона выделяет средства на поддержание экономической и финансовой стабильности Украины, но намеренно поставляет лишь часть необходимой ВСУ военной техники, сказал он в эфире YouTube-канала «Да это так».«Нам не дают оружие, чтобы мы не победили. Нам дают возможность не проиграть, но не победить», — заявил Раимов.Для Белого дома в этой ситуации главное — не перейти черту: и Украине помочь, чтобы не допустить её поражения, и не переборщить с военной поддержкой, чтобы не столкнуться с Россией в прямом вооружённом конфликте, поскольку по ряду направлений ВС США не могут составить ВС РФ конкуренцию.2 октября агентство Reuters сообщило, ссылаясь на информацию от источников в администрации и документы, что на следующий день власти США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $ 425 млн. Он включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для сбивания российских БПЛА на сумму около $ 300 миллионов, а также дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские орудия калибром 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и десяток грузовиков — на $ 125 млн. Дальнобойных ракет ATACMS в этом списке нет.Важный момент: этот пакет предоставят в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, то есть запасы находящегося в федеральной собственности госимущества передаются по личному решению президента без согласования с конгрессом.С тех пор как республиканец Майк Джонсон стал председателем Палаты председателей, Белому дому с нижней палатой конгресса вообще невозможно что-то согласовать касательно финансирования Украины. 2 ноября конгрессмены одобрили законопроект о выделении помощи Израилю без привязки к Украине и прочим пунктам из пакетного запроса Байдена, но лидер демократического большинства Сената Чак Шумер заявил, что сенаторы не будут рассматривать эти статьи отдельно. Так что законопроект имеет все шансы зависнуть надолго.Финансами американцы Киев тоже не радуют, а деньги ой как нужны.«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Военный конфликт против России всё ещё продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую, сценарий был бы радикальным. Мы хотели бы этого избежать», — заявил министр финансов Украины Cергей Марченко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Украина испытает проблемы с внешним финансированием из-за США, это отображено в проекте госбюджета на 2024 год, сообщил накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По его словам, в документе потребность во внешнем финансировании снижена на $ 1,9 млрд – с $ 42,9 млрд в первом чтении до $ 41 млрд в доработанном ко второму чтению варианте.В иностранном финансировании нуждается и армия. «Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Всё просто», — сказал полковник ВСУ Геннадий Коваленко в комментарии американской газете The Washington Post. На фоне ближневосточного конфликта Украина осталась вне поля зрения общественности, в связи с чем о ней могут совсем забыть, «опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой — из сердца вон"», отмечает издание.При этом возникает ощущение, что уже забыли.«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят, потому что дела не идут хорошо. А они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо», — заявил бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Техасе.Бросать в одночасье Украину нынешняя американская администрация, конечно, не собирается. Байден будет прикладывать максимум усилий, чтобы протащить проекты по дополнительному финансированию через несговорчивый конгресс. Однако в последнее время всё чаще стала звучать точки зрения о наступлении подходящего момента для переговоров Москвы и Киева — тогда Вашингтон сможет дистанцироваться от этой истории в свете недовольства американской общественности и приближения президентских выборах, на которых демократы собираются выдвигать не кого иного, как Байдена, а победить с таким багажом очень непросто.

https://ukraina.ru/20231103/1050728446.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, всу, контрнаступление, спецоперация, военная помощь, джо байден