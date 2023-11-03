https://ukraina.ru/20231103/1050748475.html

ВОЗ: Украине угрожает бешенство

ВОЗ: Украине угрожает бешенство - 03.11.2023 Украина.ру

ВОЗ: Украине угрожает бешенство

В 2023 году на Украине наблюдается значительный рост количества укусов человека как домашними, так и дикими животными.

2023-11-03T15:36

2023-11-03T15:36

2023-11-03T15:42

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угроза

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На фоне продолжающегося конфликта Украина сталкивается с угрозой бешенства. Об этом говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.В начале военных действий многие люди были вынуждены покинуть свои дома и оставить своих домашних животных, отмечается в публикации."На Украине более миллиона собак являются бездомными, и чем дольше их оставляют на произвол судьбы, тем более одичавшими они становятся. Мы спасаем, лечим, реабилитируем и возвращаем домой кошек и собак", - цитирует автор статьи слова студентки-ветеринара из Киева и члена неправительственной организации "Зоопатруль Украина" Оли Василишин.По данным Минздрава Украины, на протяжении 2023 года в стране наблюдается значительный рост количества укусов человека как домашними, так и дикими животными, а также лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных. За последние 9 месяцев количество экстренных профилактических курсов лечения бешенства, назначенных пострадавшим, выросло более чем на 40%.По просьбе украинских властей, во Львове в организации ВОЗ и при финансовой поддержке правительства Германии, прошла конференция по бешенству.Как сообщало издание Украина.ру, с 25 октября в городе Винница наблюдается вспышка вирусного гепатита А.С подтвержденным диагнозом гепатит А в Закарпатской области в настоящее время находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине.

https://ukraina.ru/20231102/1050691308.html

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новости, воз, украина, бешенство, угроза