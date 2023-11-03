ВОЗ: Украине угрожает бешенство - 03.11.2023 Украина.ру
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ВОЗ: Украине угрожает бешенство
ВОЗ: Украине угрожает бешенство - 03.11.2023 Украина.ру
ВОЗ: Украине угрожает бешенство
В 2023 году на Украине наблюдается значительный рост количества укусов человека как домашними, так и дикими животными.
2023-11-03T15:36
2023-11-03T15:42
новости
воз
украина
бешенство
угроза
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На фоне продолжающегося конфликта Украина сталкивается с угрозой бешенства. Об этом говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.В начале военных действий многие люди были вынуждены покинуть свои дома и оставить своих домашних животных, отмечается в публикации."На Украине более миллиона собак являются бездомными, и чем дольше их оставляют на произвол судьбы, тем более одичавшими они становятся. Мы спасаем, лечим, реабилитируем и возвращаем домой кошек и собак", - цитирует автор статьи слова студентки-ветеринара из Киева и члена неправительственной организации "Зоопатруль Украина" Оли Василишин.По данным Минздрава Украины, на протяжении 2023 года в стране наблюдается значительный рост количества укусов человека как домашними, так и дикими животными, а также лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных. За последние 9 месяцев количество экстренных профилактических курсов лечения бешенства, назначенных пострадавшим, выросло более чем на 40%.По просьбе украинских властей, во Львове в организации ВОЗ и при финансовой поддержке правительства Германии, прошла конференция по бешенству.Как сообщало издание Украина.ру, с 25 октября в городе Винница наблюдается вспышка вирусного гепатита А.С подтвержденным диагнозом гепатит А в Закарпатской области в настоящее время находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине.
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новости, воз, украина, бешенство, угроза
Новости, ВОЗ, Украина, бешенство, угроза

ВОЗ: Украине угрожает бешенство

15:36 03.11.2023 (обновлено: 15:42 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В 2023 году на Украине наблюдается значительный рост количества укусов человека как домашними, так и дикими животными.
На фоне продолжающегося конфликта Украина сталкивается с угрозой бешенства. Об этом говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.
В начале военных действий многие люди были вынуждены покинуть свои дома и оставить своих домашних животных, отмечается в публикации.
"На Украине более миллиона собак являются бездомными, и чем дольше их оставляют на произвол судьбы, тем более одичавшими они становятся. Мы спасаем, лечим, реабилитируем и возвращаем домой кошек и собак", - цитирует автор статьи слова студентки-ветеринара из Киева и члена неправительственной организации "Зоопатруль Украина" Оли Василишин.
По данным Минздрава Украины, на протяжении 2023 года в стране наблюдается значительный рост количества укусов человека как домашними, так и дикими животными, а также лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных. За последние 9 месяцев количество экстренных профилактических курсов лечения бешенства, назначенных пострадавшим, выросло более чем на 40%.
По просьбе украинских властей, во Львове в организации ВОЗ и при финансовой поддержке правительства Германии, прошла конференция по бешенству.
Как сообщало издание Украина.ру, с 25 октября в городе Винница наблюдается вспышка вирусного гепатита А.
С подтвержденным диагнозом гепатит А в Закарпатской области в настоящее время находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине.
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