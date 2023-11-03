https://ukraina.ru/20231103/1050746310.html

Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми

Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми - 03.11.2023 Украина.ру

Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми

Работа называется "Взор, устремленный в вечность". Автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш

2023-11-03T14:39

2023-11-03T14:39

2023-11-03T14:39

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Впервые портреты Ахмада и Рамзана Кадыровы были продемонстрированы общественности в Госдуме на выставке "ГЕРОИческая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции". Сейчас картина находится в Музее Победы. "Рамзана и Ахмата Кадырова с заслуженным художником Украины мог объединить только музей Победы", комментируют авторы телеграм-канала RIAKremlinpool.Заслуженный художник Украины Татьяны Пономаренко-Левераш много лет выставляла свои работы на крупных выставках по всему миру. Она написала портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Виктора Януковича, Александра Захарченко и пр. В 2019 году она создала художественный проект "Будущее начинается в прошлом. Имена Победы", для которого написала серию портретов военных, которые ценой своих жизней спасали других.

https://ukraina.ru/20230529/1046650425.html

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