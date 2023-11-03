Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми
© Телеграм @RIAKremlinpoolкартина "Взор, устремленный в вечность", автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш
© Телеграм @RIAKremlinpool
Работа называется "Взор, устремленный в вечность". Автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш
Впервые портреты Ахмада и Рамзана Кадыровы были продемонстрированы общественности в Госдуме на выставке "ГЕРОИческая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции". Сейчас картина находится в Музее Победы.
"Рамзана и Ахмата Кадырова с заслуженным художником Украины мог объединить только музей Победы", комментируют авторы телеграм-канала RIAKremlinpool.
"Я очень благодарна чеченскому народу – так, как они сражаются, никто не сражается. Только чеченская женщина может воспитать таких воинов", – заявила художница на открытии выставки в прошлом году.
Заслуженный художник Украины Татьяны Пономаренко-Левераш много лет выставляла свои работы на крупных выставках по всему миру. Она написала портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Виктора Януковича, Александра Захарченко и пр. В 2019 году она создала художественный проект "Будущее начинается в прошлом. Имена Победы", для которого написала серию портретов военных, которые ценой своих жизней спасали других.