Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми - 03.11.2023 Украина.ру
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Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми
Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми - 03.11.2023 Украина.ру
Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми
Работа называется "Взор, устремленный в вечность". Автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш
2023-11-03T14:39
2023-11-03T14:39
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Впервые портреты Ахмада и Рамзана Кадыровы были продемонстрированы общественности в Госдуме на выставке "ГЕРОИческая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции". Сейчас картина находится в Музее Победы. "Рамзана и Ахмата Кадырова с заслуженным художником Украины мог объединить только музей Победы", комментируют авторы телеграм-канала RIAKremlinpool.Заслуженный художник Украины Татьяны Пономаренко-Левераш много лет выставляла свои работы на крупных выставках по всему миру. Она написала портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Виктора Януковича, Александра Захарченко и пр. В 2019 году она создала художественный проект "Будущее начинается в прошлом. Имена Победы", для которого написала серию портретов военных, которые ценой своих жизней спасали других.
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новости, новости украины, художник, кадыров
Новости, Новости Украины, художник, Кадыров

Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми

14:39 03.11.2023
 
© Телеграм @RIAKremlinpoolкартина "Взор, устремленный в вечность", автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш
картина Взор, устремленный в вечность, автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш
© Телеграм @RIAKremlinpool
Читать в
Работа называется "Взор, устремленный в вечность". Автор – заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш
Впервые портреты Ахмада и Рамзана Кадыровы были продемонстрированы общественности в Госдуме на выставке "ГЕРОИческая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции". Сейчас картина находится в Музее Победы.
"Рамзана и Ахмата Кадырова с заслуженным художником Украины мог объединить только музей Победы", комментируют авторы телеграм-канала RIAKremlinpool.

"Я очень благодарна чеченскому народу – так, как они сражаются, никто не сражается. Только чеченская женщина может воспитать таких воинов", – заявила художница на открытии выставки в прошлом году.

Заслуженный художник Украины Татьяны Пономаренко-Левераш много лет выставляла свои работы на крупных выставках по всему миру. Она написала портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Виктора Януковича, Александра Захарченко и пр. В 2019 году она создала художественный проект "Будущее начинается в прошлом. Имена Победы", для которого написала серию портретов военных, которые ценой своих жизней спасали других.
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