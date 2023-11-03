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"Сама себя хоронит". Запашный прокомментировал действия Пугачёвой

"Сама себя хоронит". Запашный прокомментировал действия Пугачёвой - 03.11.2023 Украина.ру

"Сама себя хоронит". Запашный прокомментировал действия Пугачёвой

Алла Пугачёва сама себя хоронит как творческую личность, заявил 3 ноября руководитель Московского Государственного цирка Эдгард Запашный

2023-11-03T14:41

2023-11-03T14:41

2023-11-03T14:41

новости

эдгард запашный

алла пугачева

максим галкин

певица

россия

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Запашный убеждён, что о её "величии" уже не будут говорить, потому что всё то, что она сделала, не вызывает уважения.По его мнению, вспоминать о певице будет пара поколений взрослых ещё будут. Он объяснил это тем, что ранние песни Пугачёвой были популярны, "на них воспитывались".Запашный предложил спросить у подростков, знают ли они, кто такая Пугачева, и попросит спеть хоть одну песню. "Я убеждён, что девять из десяти не смогут", - заключил он.Артистка Алла Пугачёва в октябре прошлого года уехала с детьми в Израиль. Муж певицы Максим Галкин* активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".Вечером, 2 ноября, стало известно, что Алла Пугачева без детей и мужа пересекла границу России через КПП в Псковской области, а потом отправилась в замок в подмосковной деревне Грязь, где жила до бегства из РФ.* Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20231016/1050203438.html

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новости, эдгард запашный, алла пугачева, максим галкин, певица, россия