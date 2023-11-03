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Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку

Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку - 03.11.2023 Украина.ру

Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку

Народный депутат утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку, сообщает "Украинская правда"

2023-11-03T14:07

2023-11-03T14:07

2023-11-03T14:07

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ДТП произошло на трассе Киев – ЧОП в селе Березовка Житомирского района.Пешеход скончалась на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили кто именно.По данным издания "Украинская правда", машиной управлял народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Он ехал вместе с супругой.По предварительной версии, водитель нарушил ПДД. По факту смертельного ДТП назначен ряд соответствующих экспертиз. Также сообщается, что ДБР начало расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием народного депутата.

https://ukraina.ru/20180605/1020442938.html

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