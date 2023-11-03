Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку - 03.11.2023 Украина.ру
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Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку - 03.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
Народный депутат утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку, сообщает "Украинская правда"
2023-11-03T14:07
2023-11-03T14:07
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ДТП произошло на трассе Киев – ЧОП в селе Березовка Житомирского района.Пешеход скончалась на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили кто именно.По данным издания "Украинская правда", машиной управлял народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Он ехал вместе с супругой.По предварительной версии, водитель нарушил ПДД. По факту смертельного ДТП назначен ряд соответствующих экспертиз. Также сообщается, что ДБР начало расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием народного депутата.
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Новости, Новости Украины, ДТП, народные депутаты

Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку

14:07 03.11.2023
 
© Национальная полиция УкраиныНардеп Украины Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
Нардеп Украины Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
© Национальная полиция Украины
Читать в
Народный депутат утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку, сообщает "Украинская правда"
ДТП произошло на трассе Киев – ЧОП в селе Березовка Житомирского района.

"Водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь по направлению к ЧОП в крайней левой полосе движения", – сообщила Нацполиция.

Пешеход скончалась на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили кто именно.
По данным издания "Украинская правда", машиной управлял народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Он ехал вместе с супругой.
По предварительной версии, водитель нарушил ПДД. По факту смертельного ДТП назначен ряд соответствующих экспертиз. Также сообщается, что ДБР начало расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием народного депутата.
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