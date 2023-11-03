Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
© Национальная полиция УкраиныНардеп Украины Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
© Национальная полиция Украины
Народный депутат утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку, сообщает "Украинская правда"
ДТП произошло на трассе Киев – ЧОП в селе Березовка Житомирского района.
"Водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь по направлению к ЧОП в крайней левой полосе движения", – сообщила Нацполиция.
Пешеход скончалась на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили кто именно.
По данным издания "Украинская правда", машиной управлял народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Он ехал вместе с супругой.
По предварительной версии, водитель нарушил ПДД. По факту смертельного ДТП назначен ряд соответствующих экспертиз. Также сообщается, что ДБР начало расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием народного депутата.