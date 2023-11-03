Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - 03.11.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - 03.11.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 ноября прокомментировал журналистам возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой
2023-11-03T14:07
2023-11-03T14:07
алла пугачева
галкин
новости
россия
дмитрий песков
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"Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе - российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин - добропорядочный, законопослушный российский гражданин - он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно её покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", - сказал Песков.Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. Накануне в СМИ появилась информация, что певица Алла Пугачева приехала в Россию через Псков, муж Максим Галкин* ее не сопровождает. Возвращение артистки вызвало бурную дискуссию в соцсетях.В последний раз певица приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.* Признан в РФ иноагентом.
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алла пугачева, галкин, новости, россия, дмитрий песков
Алла Пугачева, Галкин, Новости, Россия, Дмитрий Песков

Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

14:07 03.11.2023
 
Алла Пугачева
Алла Пугачева
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 ноября прокомментировал журналистам возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой
"Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе - российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин - добропорядочный, законопослушный российский гражданин - он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно её покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", - сказал Песков.
Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль.
Накануне в СМИ появилась информация, что певица Алла Пугачева приехала в Россию через Псков, муж Максим Галкин* ее не сопровождает. Возвращение артистки вызвало бурную дискуссию в соцсетях.
В последний раз певица приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.
* Признан в РФ иноагентом.
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Алла ПугачеваГалкинНовостиРоссияДмитрий Песков
 
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