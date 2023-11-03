Из Берлина выгонят 20 000 иностранцев - 03.11.2023 Украина.ру
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Из Берлина выгонят 20 000 иностранцев
Из Берлина выгонят 20 000 иностранцев - 03.11.2023 Украина.ру
Из Берлина выгонят 20 000 иностранцев
Их заявления о предоставлении убежища были отклонены
2023-11-03T14:29
2023-11-03T14:29
новости
берлин
германия
убежище
иностранцы
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Почти 20 000 иностранцев должны покинуть Берлин потому что их заявления о предоставлении убежища были отклонены. Об этом 3 ноября пишет издание Bz-berlin.С другой стороны, большое количество иностранцев, которые по закону должны быть депортированы, остаются в стране.Издание обратилось к Федеральному ведомству по миграции и беженцам с просьбой уточнить, по каким причинам им удается избежать депортации.По данным ведомства, у 4 343 заявителей отсутствуют проездные документы, 1215 имеют в Германии семейные связи, 987 человек с неизвестной личностью, 693 человека запрещено депортировать, поскольку их жизни или свободе угрожает опасность, 222 человека проходят обучение в настоящее время и т.п."Большое количество людей, которых нельзя депортировать из-за неясной личности или отсутствия документов, неприемлемо. Не зная личности, невозможно определить, имеет ли человек законное право на убежище", — критикует позицию ведомства лидер парламентской группы "Альтернатива для Германии" Кристин Бринкер.Издание подчеркивает, что с 2016 года из Берлина было депортировано 9630 иностранцев. Затраты на это мероприятие составляют более 6,7 млн евро. Из 799 661 евро расходов на депортацию в текущем году только на командировки сопровождающих офицеров и перевозку пленных Берлин заплатил 129 845 евро. На новые паспорта пришлось потратить 2247 евро.
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новости, берлин, германия, убежище, иностранцы
Новости, Берлин, Германия, Убежище, иностранцы

Из Берлина выгонят 20 000 иностранцев

14:29 03.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Их заявления о предоставлении убежища были отклонены
Почти 20 000 иностранцев должны покинуть Берлин потому что их заявления о предоставлении убежища были отклонены. Об этом 3 ноября пишет издание Bz-berlin.
С другой стороны, большое количество иностранцев, которые по закону должны быть депортированы, остаются в стране.
Издание обратилось к Федеральному ведомству по миграции и беженцам с просьбой уточнить, по каким причинам им удается избежать депортации.
По данным ведомства, у 4 343 заявителей отсутствуют проездные документы, 1215 имеют в Германии семейные связи, 987 человек с неизвестной личностью, 693 человека запрещено депортировать, поскольку их жизни или свободе угрожает опасность, 222 человека проходят обучение в настоящее время и т.п.
"Большое количество людей, которых нельзя депортировать из-за неясной личности или отсутствия документов, неприемлемо. Не зная личности, невозможно определить, имеет ли человек законное право на убежище", — критикует позицию ведомства лидер парламентской группы "Альтернатива для Германии" Кристин Бринкер.
Издание подчеркивает, что с 2016 года из Берлина было депортировано 9630 иностранцев. Затраты на это мероприятие составляют более 6,7 млн евро. Из 799 661 евро расходов на депортацию в текущем году только на командировки сопровождающих офицеров и перевозку пленных Берлин заплатил 129 845 евро. На новые паспорта пришлось потратить 2247 евро.
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