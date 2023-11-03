https://ukraina.ru/20231103/1050739222.html

Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ

Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру

Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ

Без поддержки Запада об Украине можно будет забыть. Таким мнением поделился полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Коваленко, передает Washington Post

2023-11-03T12:38

2023-11-03T12:38

2023-11-03T12:38

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"Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Всё просто", - сказал Коваленко.В материале подчеркивается, что в связи с конфликтом в Израиле Киев остался вне поля зрения общественности."Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой - из сердца вон" - из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", - пишет издание.

https://ukraina.ru/20231103/1050732055.html

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украина, помощь, новости, запад, полковник