Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру
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Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ
Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру
Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ
Без поддержки Запада об Украине можно будет забыть. Таким мнением поделился полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Коваленко, передает Washington Post
2023-11-03T12:38
2023-11-03T12:38
украина
помощь
новости
запад
полковник
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"Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Всё просто", - сказал Коваленко.В материале подчеркивается, что в связи с конфликтом в Израиле Киев остался вне поля зрения общественности."Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой - из сердца вон" - из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", - пишет издание.
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украина, помощь, новости, запад, полковник
Украина, помощь, Новости, Запад, полковник

Без западной поддержки об Украине можно будет забыть - полковник ВСУ

12:38 03.11.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Без поддержки Запада об Украине можно будет забыть. Таким мнением поделился полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Коваленко, передает Washington Post
"Если вы прекратите поддержку, забудьте об Украине. Всё просто", - сказал Коваленко.
В материале подчеркивается, что в связи с конфликтом в Израиле Киев остался вне поля зрения общественности.
"Опасность для Украины заключается в принципе "с глаз долой - из сердца вон" - из-за чего она может стать жертвой американских политических дрязг", - пишет издание.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 03:58
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