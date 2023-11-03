https://ukraina.ru/20231103/1050738150.html

С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев

С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев - 03.11.2023 Украина.ру

С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев

Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру рассказал о видении глобальной политики глазами КНР, а также о центральной теме визита Си Цзиньпина в Вашингтон

2023-11-03T11:18

2023-11-03T11:18

2023-11-03T11:18

видео

сергей санакоев

кнр (китай)

россия

зарубежье

си цзиньпин

вашингтон

москва

владимир зеленский

украина

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00:59 - Визит китайского генерала Чжан Юся в Москву; 01:55 - Доверяет ли Китай США?03:20 - Центральная тема визита Си Цзиньпина в Вашингтон; 04:42 - Опасения США по поводу открытия китайского фронта; 07:44 - Почему Си Цзиньпин отказался обсуждать план Зеленского? 08:33 - Контроль над вооружениями между КНР и США; 10:32 - О возможности многополярного мира без желания США; 12:37 - Поставки газа: вероятность жесткой конкуренции между ЕС и КНР.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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