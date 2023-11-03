https://ukraina.ru/20231103/1050738150.html
С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев - 03.11.2023 Украина.ру
С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру рассказал о видении глобальной политики глазами КНР, а также о центральной теме визита Си Цзиньпина в Вашингтон
2023-11-03T11:18
2023-11-03T11:18
2023-11-03T11:18
видео
сергей санакоев
кнр (китай)
россия
зарубежье
си цзиньпин
вашингтон
москва
владимир зеленский
украина
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00:59 - Визит китайского генерала Чжан Юся в Москву; 01:55 - Доверяет ли Китай США?03:20 - Центральная тема визита Си Цзиньпина в Вашингтон; 04:42 - Опасения США по поводу открытия китайского фронта; 07:44 - Почему Си Цзиньпин отказался обсуждать план Зеленского? 08:33 - Контроль над вооружениями между КНР и США; 10:32 - О возможности многополярного мира без желания США; 12:37 - Поставки газа: вероятность жесткой конкуренции между ЕС и КНР.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сергей санакоев, кнр (китай), россия, зарубежье, си цзиньпин, вашингтон, москва, владимир зеленский, украина, ближний восток, тайвань, сво, видео
Видео, Сергей Санакоев, КНР (Китай), Россия, Зарубежье, Си Цзиньпин, Вашингтон, Москва, Владимир Зеленский, Украина, Ближний Восток, Тайвань, СВО
С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру рассказал о видении глобальной политики глазами КНР, а также о центральной теме визита Си Цзиньпина в Вашингтон
00:59 - Визит китайского генерала Чжан Юся в Москву;
01:55 - Доверяет ли Китай США?
03:20 - Центральная тема визита Си Цзиньпина в Вашингтон;
04:42 - Опасения США по поводу открытия китайского фронта;
07:44 - Почему Си Цзиньпин отказался обсуждать план Зеленского?
08:33 - Контроль над вооружениями между КНР и США;
10:32 - О возможности многополярного мира без желания США;
12:37 - Поставки газа: вероятность жесткой конкуренции между ЕС и КНР.