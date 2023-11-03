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Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине

Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине - 03.11.2023 Украина.ру

Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине

Российские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк

2023-11-03T10:30

2023-11-03T10:30

2023-11-03T10:31

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По словам американского журналиста, российские войска за две недели ожесточённых боёв лишили ВСУ четверти немецких танков Leopard 2. В частности, совсем недавно под Авдеевкой был уничтожен очередной "редкий и ценный" наследник гитлеровских "кошек" Leopard 2A6."Эта [потеря] продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", - пишет Экс в статье Forbes.По его словам, большая часть бронетехники была потеряна на минных полях или в результате ударов начиненных взрывчаткой дронов. Как минимум один танк Strv 122 был подбит противотанковой управляемой ракетой.По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.Американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны, в связи с чем в наёмнических батальонах на Украине погибло много не только американских граждан, но и бойцов из стран Европы."Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", - заявил Вандайк.Причиной неудач Вандайк считает опоздание с началом украинского контрнаступления, что позволило русским подготовиться.Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.

https://ukraina.ru/20231103/1050726514.html

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новости, сша, германия, украина, вс рф, россия, наёмники, танки, всу, потери всу, сво