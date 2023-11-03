Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050737071.html
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
Российские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк
2023-11-03T10:30
2023-11-03T10:31
новости
сша
германия
украина
вс рф
россия
наёмники
танки
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042900965_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_f137730fe1abf07cfd811b59d01f4f3f.png.webp
По словам американского журналиста, российские войска за две недели ожесточённых боёв лишили ВСУ четверти немецких танков Leopard 2. В частности, совсем недавно под Авдеевкой был уничтожен очередной "редкий и ценный" наследник гитлеровских "кошек" Leopard 2A6."Эта [потеря] продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", - пишет Экс в статье Forbes.По его словам, большая часть бронетехники была потеряна на минных полях или в результате ударов начиненных взрывчаткой дронов. Как минимум один танк Strv 122 был подбит противотанковой управляемой ракетой.По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.Американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны, в связи с чем в наёмнических батальонах на Украине погибло много не только американских граждан, но и бойцов из стран Европы."Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", - заявил Вандайк.Причиной неудач Вандайк считает опоздание с началом украинского контрнаступления, что позволило русским подготовиться.Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.
https://ukraina.ru/20231103/1050726514.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042900965_39:0:487:336_1920x0_80_0_0_20d02237917c06da8359b3e8aee20670.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, германия, украина, вс рф, россия, наёмники, танки, всу, потери всу, сво
Новости, США, Германия, Украина, ВС РФ, Россия, наёмники, танки, ВСУ, потери ВСУ, СВО

Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине

10:30 03.11.2023 (обновлено: 10:31 03.11.2023)
 
© U.S. Army / Alun ThomasLeopard 2
Leopard 2
© U.S. Army / Alun Thomas
Читать в
Российские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк
По словам американского журналиста, российские войска за две недели ожесточённых боёв лишили ВСУ четверти немецких танков Leopard 2. В частности, совсем недавно под Авдеевкой был уничтожен очередной "редкий и ценный" наследник гитлеровских "кошек" Leopard 2A6.
"Эта [потеря] продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", - пишет Экс в статье Forbes.
По его словам, большая часть бронетехники была потеряна на минных полях или в результате ударов начиненных взрывчаткой дронов. Как минимум один танк Strv 122 был подбит противотанковой управляемой ракетой.
"Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", - отмечает Экс.
По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.
Американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны, в связи с чем в наёмнических батальонах на Украине погибло много не только американских граждан, но и бойцов из стран Европы.
"Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", - заявил Вандайк.
Причиной неудач Вандайк считает опоздание с началом украинского контрнаступления, что позволило русским подготовиться.
"Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Всё идёт не так хорошо, как мы надеялись", - посетовал наёмник.
Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
05:20
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФКиев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиСШАГерманияУкраинаВС РФРоссиянаёмникитанкиВСУпотери ВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния