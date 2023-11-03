https://ukraina.ru/20231103/1050737071.html
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
Российские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк
2023-11-03T10:30
2023-11-03T10:30
2023-11-03T10:31
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По словам американского журналиста, российские войска за две недели ожесточённых боёв лишили ВСУ четверти немецких танков Leopard 2. В частности, совсем недавно под Авдеевкой был уничтожен очередной "редкий и ценный" наследник гитлеровских "кошек" Leopard 2A6."Эта [потеря] продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", - пишет Экс в статье Forbes.По его словам, большая часть бронетехники была потеряна на минных полях или в результате ударов начиненных взрывчаткой дронов. Как минимум один танк Strv 122 был подбит противотанковой управляемой ракетой.По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.Американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны, в связи с чем в наёмнических батальонах на Украине погибло много не только американских граждан, но и бойцов из стран Европы."Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", - заявил Вандайк.Причиной неудач Вандайк считает опоздание с началом украинского контрнаступления, что позволило русским подготовиться.Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.
https://ukraina.ru/20231103/1050726514.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, германия, украина, вс рф, россия, наёмники, танки, всу, потери всу, сво
Новости, США, Германия, Украина, ВС РФ, Россия, наёмники, танки, ВСУ, потери ВСУ, СВО
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:30 03.11.2023 (обновлено: 10:31 03.11.2023)
Российские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк
По словам американского журналиста, российские войска за две недели ожесточённых боёв лишили ВСУ четверти немецких танков Leopard 2. В частности, совсем недавно под Авдеевкой был уничтожен очередной "редкий и ценный" наследник гитлеровских "кошек" Leopard 2A6.
"Эта [потеря] продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", - пишет Экс в статье Forbes.
По его словам, большая часть бронетехники была потеряна на минных полях или в результате ударов начиненных взрывчаткой дронов. Как минимум один танк Strv 122 был подбит противотанковой управляемой ракетой.
"Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", - отмечает Экс.
По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.
Американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны, в связи с чем в наёмнических батальонах на Украине погибло много не только американских граждан, но и бойцов из стран Европы.
"Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", - заявил Вандайк.
Причиной неудач Вандайк считает опоздание с началом украинского контрнаступления, что позволило русским подготовиться.
"Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Всё идёт не так хорошо, как мы надеялись", - посетовал наёмник.
Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что против России на стороне киевского режима воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Российские спецслужбы установили личности почти 800 наёмников из 35 стран.