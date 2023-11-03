https://ukraina.ru/20231103/1050736642.html
Большинство россиян доверяют Путину — опрос
Большинство россиян доверяют Путину — опрос - 03.11.2023 Украина.ру
Большинство россиян доверяют Путину — опрос
Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"
2023-11-03T10:20
2023-11-03T10:20
2023-11-03T10:20
владимир путин
россияне
опрос
новости
работа
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На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом.Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.Опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ukraina.ru/20230804/1048470604.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, россияне, опрос, новости, работа
Владимир Путин, россияне, опрос, Новости, работа
Большинство россиян доверяют Путину — опрос
Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.
Опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.