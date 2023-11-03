https://ukraina.ru/20231103/1050736642.html

Большинство россиян доверяют Путину — опрос

Большинство россиян доверяют Путину — опрос - 03.11.2023 Украина.ру

Большинство россиян доверяют Путину — опрос

Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"

2023-11-03T10:20

2023-11-03T10:20

2023-11-03T10:20

владимир путин

россияне

опрос

новости

работа

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На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом.Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.Опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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владимир путин, россияне, опрос, новости, работа