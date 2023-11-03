Большинство россиян доверяют Путину — опрос - 03.11.2023 Украина.ру
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Большинство россиян доверяют Путину — опрос
Большинство россиян доверяют Путину — опрос - 03.11.2023 Украина.ру
Большинство россиян доверяют Путину — опрос
Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"
2023-11-03T10:20
2023-11-03T10:20
владимир путин
россияне
опрос
новости
работа
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На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом.Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.Опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, россияне, опрос, новости, работа
Владимир Путин, россияне, опрос, Новости, работа

Большинство россиян доверяют Путину — опрос

10:20 03.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.
Опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 09:50
Опрос показал отношение россиян к ПутинуБольшинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 4 августа опроса Фонда "Общественное мнение"
 
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