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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО - 03.11.2023 Украина.ру

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО

Киевский режим утром 3 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории России, средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-03T08:42

2023-11-03T08:42

2023-11-03T08:43

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"Сегодня около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.Это уже второй беспилотник противника, пытавшийся атаковать регион с ночи на 3 ноября. Первый аппарат был уничтожен российской ПВО в 23:45 мск.

https://ukraina.ru/20231103/1050714901.html

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новости, россия, белгород, терроризм, всу, бпла, пво