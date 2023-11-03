Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО - 03.11.2023 Украина.ру
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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО - 03.11.2023 Украина.ру
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
Киевский режим утром 3 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории России, средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-03T08:42
2023-11-03T08:43
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"Сегодня около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.Это уже второй беспилотник противника, пытавшийся атаковать регион с ночи на 3 ноября. Первый аппарат был уничтожен российской ПВО в 23:45 мск.
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новости, россия, белгород, терроризм, всу, бпла, пво
Новости, Россия, Белгород, терроризм, ВСУ, БПЛА, ПВО

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО

08:42 03.11.2023 (обновлено: 08:43 03.11.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Киевский режим утром 3 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории России, средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
Это уже второй беспилотник противника, пытавшийся атаковать регион с ночи на 3 ноября. Первый аппарат был уничтожен российской ПВО в 23:45 мск.
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