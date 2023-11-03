Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:42 03.11.2023 (обновлено: 08:43 03.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Киевский режим утром 3 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории России, средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
Это уже второй беспилотник противника, пытавшийся атаковать регион с ночи на 3 ноября. Первый аппарат был уничтожен российской ПВО в 23:45 мск.
05:10Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка Когда украинские военные специально ведут обстрелы по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление и акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября является именно таким преступлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов