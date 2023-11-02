Армия России применит на Донецком направлении дроны-камикадзе "Скальпель"
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
На вооружение российских военных поступили дроны-камикадзе "Скальпель". Как сообщает "Московский комсомолец", новый барражирующий боеприпас уступает по характеристикам знаменитому "Ланцету", но при этом намного дешевле.
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский более месяца назад сообщил об состоявшихся испытаниях первых опытных образцов "Скальпелей". Они создавались в инициативном порядке при участии бойцов "Востока".
"При этом, как отметил комбат, изделие обошлось в семнадцать раз дешевле "Ланцета", - сказано в публикации.
По мнению издания "Русский тарантасъ", что новый беспилотник сможет работать в "кармане безопасности" ВСУ - на удалении от линии фронта, где не летают ни малые "птички" - разведывательные и ударные коптеры и FPV-дроны, ни "Калибры" с "Искандерами", куда наша артиллерия "не дотягивает, а враг себя чувствует вольготно". ВСУ этой безопасной зоны лишатся с появлениям "Скальпеля".
В российской армии формируются батальоны операторов боевых дронов. Они не только поражают живую силу и технику врага, но также минируют местность.
1 ноября, 21:21Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО – СМИМинистр обороны России Сергей Шойгу поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотных летательных аппаратов при подготовке специалистов БПЛА. Об этом в среду, 1 ноября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источники