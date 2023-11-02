https://ukraina.ru/20231102/1050730454.html

Армия России применит на Донецком направлении дроны-камикадзе "Скальпель"

Армия России применит на Донецком направлении дроны-камикадзе "Скальпель" - 02.11.2023 Украина.ру

Армия России применит на Донецком направлении дроны-камикадзе "Скальпель"

На вооружение российских военных поступили дроны-камикадзе "Скальпель". Как сообщает "Московский комсомолец", новый барражирующий боеприпас уступает по характеристикам знаменитому "Ланцету", но при этом намного дешевле.

2023-11-02T23:45

2023-11-02T23:45

2023-11-02T23:45

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Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский более месяца назад сообщил об состоявшихся испытаниях первых опытных образцов "Скальпелей". Они создавались в инициативном порядке при участии бойцов "Востока"."При этом, как отметил комбат, изделие обошлось в семнадцать раз дешевле "Ланцета", - сказано в публикации.По мнению издания "Русский тарантасъ", что новый беспилотник сможет работать в "кармане безопасности" ВСУ - на удалении от линии фронта, где не летают ни малые "птички" - разведывательные и ударные коптеры и FPV-дроны, ни "Калибры" с "Искандерами", куда наша артиллерия "не дотягивает, а враг себя чувствует вольготно". ВСУ этой безопасной зоны лишатся с появлениям "Скальпеля".В российской армии формируются батальоны операторов боевых дронов. Они не только поражают живую силу и технику врага, но также минируют местность.

https://ukraina.ru/20231101/1050688443.html

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новости, минобороны рф, сво, авдеевка, донецкое направление, бпла, беспилотники, "ланцет", впк