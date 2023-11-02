https://ukraina.ru/20231102/1050728582.html
Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины
Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины - 02.11.2023 Украина.ру
Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины
С подтверждённым диагнозом гепатит А в Закарпатской области находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине
2023-11-02T22:06
2023-11-02T22:06
2023-11-02T22:06
новости
украина
гепатит
винница
инфекция
закарпатье
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В Закарпатской областной военной администрации (ОВА) попытались успокоить жителей региона - это пока не вспышка заболевания.По словам украинских специалистов, ничего удивительного в возникновении таких пациентов нет, так как гепатит А – "это сезонное заболевание, которое носит циклический характер: его вспышки повторяются каждые пять-шесть лет". Отмечается, что всего с начала 2023 года на Закарпатье было зафиксировано 125 случаев вирусного гепатита. Ранее сообщалось, что новые случаи заболеваемости гепатитом А зафиксировали в Ивано-Франковской области. До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гепатит, винница, инфекция, закарпатье
Новости, Украина, гепатит, Винница, инфекция, Закарпатье
Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины
С подтверждённым диагнозом гепатит А в Закарпатской области находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине
В Закарпатской областной военной администрации (ОВА) попытались успокоить жителей региона - это пока не вспышка заболевания.
"Вспышка — это когда зарегистрировано три-пять случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", — уточнил директор департамента здравоохранения ОВА Анатолий Пшеничный.
По словам украинских специалистов, ничего удивительного в возникновении таких пациентов нет, так как гепатит А – "это сезонное заболевание, которое носит циклический характер: его вспышки повторяются каждые пять-шесть лет".
Отмечается, что всего с начала 2023 года на Закарпатье было зафиксировано 125 случаев вирусного гепатита.
Ранее сообщалось, что новые случаи заболеваемости гепатитом А зафиксировали в Ивано-Франковской области. До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.