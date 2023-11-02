https://ukraina.ru/20231102/1050728582.html

Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины

Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины - 02.11.2023 Украина.ру

Гепатит А добрался до Закарпатской области Украины

С подтверждённым диагнозом гепатит А в Закарпатской области находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине

2023-11-02T22:06

2023-11-02T22:06

2023-11-02T22:06

новости

украина

гепатит

винница

инфекция

закарпатье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102744/36/1027443642_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab3d055dd3271620040460fbf7efd0c4.jpg

В Закарпатской областной военной администрации (ОВА) попытались успокоить жителей региона - это пока не вспышка заболевания.По словам украинских специалистов, ничего удивительного в возникновении таких пациентов нет, так как гепатит А – "это сезонное заболевание, которое носит циклический характер: его вспышки повторяются каждые пять-шесть лет". Отмечается, что всего с начала 2023 года на Закарпатье было зафиксировано 125 случаев вирусного гепатита. Ранее сообщалось, что новые случаи заболеваемости гепатитом А зафиксировали в Ивано-Франковской области. До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гепатит, винница, инфекция, закарпатье