Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 02.11.2023 Украина.ру
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Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 02.11.2023 Украина.ру
Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом 2 ноября сообщило Минобороны РФ.
2023-11-02T21:37
2023-11-02T21:37
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При обеспечении ротации на маршруте движения наблюдателей МАГАТЭ был объявлен режим прекращения огня. Минобороны подчеркнуло: он неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.Российскими сапёрами при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей миссии "были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", сказано в официальном сообщении. Российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ и их доставку на станцию."Наряду с этим в период проведения ротации экспертов МАГАТЭ 2 ноября 2023 года с 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут с украинской стороны город Энергодар атаковали беспилотные летательные аппараты. Российскими военнослужащими при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ атака БПЛА со стороны националистических формирований была успешно подавлена", - отмечено в заявлении Минобороны России.В состав миссии МАГАТЭ вошли четыре инспектора. Их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
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новости, минобороны рф, запорожская аэс, атомная электростанция, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная энергетика, аэс, магатэ
Новости, Минобороны РФ, Запорожская АЭС, атомная электростанция, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная энергетика, АЭС, МАГАТЭ

Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

21:37 02.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом 2 ноября сообщило Минобороны РФ.
При обеспечении ротации на маршруте движения наблюдателей МАГАТЭ был объявлен режим прекращения огня. Минобороны подчеркнуло: он неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.
Российскими сапёрами при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей миссии "были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", сказано в официальном сообщении. Российские военнослужащие уничтожили взрывоопасные предметы и обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ и их доставку на станцию.
"Наряду с этим в период проведения ротации экспертов МАГАТЭ 2 ноября 2023 года с 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут с украинской стороны город Энергодар атаковали беспилотные летательные аппараты. Российскими военнослужащими при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ атака БПЛА со стороны националистических формирований была успешно подавлена", - отмечено в заявлении Минобороны России.
В состав миссии МАГАТЭ вошли четыре инспектора. Их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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