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Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам

Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам - 02.11.2023 Украина.ру

Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам

СБУ расследовала уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Харьковской области, исполнявшей обязанности главы управления областного пенсионного фонда на подконтрольной российской армии территории. Краснозаводский районный суд Харькова признал её виновной в "коллаборационизме" и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией.

2023-11-02T21:25

2023-11-02T21:25

2023-11-02T21:25

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Украинские прокуроры заявили, что во время СВО на освобождённой российской армией территории жительница города Купянска добровольно сотрудничала с новыми властями и исполняла обязанности начальника управления Пенсионного фонда Харьковской области. При украинских властях она работала в местном отделении пенсионного фонда заместителем начальника отдела по работе с населением.В вину женщине следователи и прокуроры вменили организацию работы по верификации получателей пенсий в территориальных подразделениях, а именно - в отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области. Фигурантка также производила учёт лиц, имевших право на получение пенсий.Также в вину ей поставили набор на работу сотрудников пенсионного фонда и организацию их работы, связанной с социальным обеспечением местных жителей. В своей деятельности она руководствовалась распоряжениями главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева.Свидетелями обвинения выступили местные жители, знавшие обвиняемую по работе в Пенсионном фонде Купянска. С учётом их показаний харьковские судьи вынесли обвинительный приговор: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Так как главная героиня процесса сейчас проживает в Белгороде и работает в Министерстве труда и социальной политики ВГА Харьковской области, то по факту приговор вступил в силу лишь в отношении части её имущества. Отбытие наказания решено отсчитывать с того времени, как осужденную удастся задержать.Тем временем армия России закрепляет успех в Харьковской области. ВСУ в ходе формально продолжающегося "весеннего контрнаступления" фактически перешли к обороне и несут большие потери.В заявлении начальника пресс-центра российской войсковой группировки "Днепр" от 2 ноября сказано, что на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. При этом потери защитников режима Зеленского составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.В заявлении начальника пресс-центра российской войсковой группировки"Запад" от 2 ноября сказано, что на Купянском направлении потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены РСЗО "Ураган" и "Град", две САУ Krab польского производства, САУ АS-90 британского производства и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.

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