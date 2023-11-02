Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам - 02.11.2023 Украина.ру
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Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам
Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам - 02.11.2023 Украина.ру
Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам
СБУ расследовала уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Харьковской области, исполнявшей обязанности главы управления областного пенсионного фонда на подконтрольной российской армии территории. Краснозаводский районный суд Харькова признал её виновной в "коллаборационизме" и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией.
2023-11-02T21:25
2023-11-02T21:25
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Украинские прокуроры заявили, что во время СВО на освобождённой российской армией территории жительница города Купянска добровольно сотрудничала с новыми властями и исполняла обязанности начальника управления Пенсионного фонда Харьковской области. При украинских властях она работала в местном отделении пенсионного фонда заместителем начальника отдела по работе с населением.В вину женщине следователи и прокуроры вменили организацию работы по верификации получателей пенсий в территориальных подразделениях, а именно - в отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области. Фигурантка также производила учёт лиц, имевших право на получение пенсий.Также в вину ей поставили набор на работу сотрудников пенсионного фонда и организацию их работы, связанной с социальным обеспечением местных жителей. В своей деятельности она руководствовалась распоряжениями главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева.Свидетелями обвинения выступили местные жители, знавшие обвиняемую по работе в Пенсионном фонде Купянска. С учётом их показаний харьковские судьи вынесли обвинительный приговор: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Так как главная героиня процесса сейчас проживает в Белгороде и работает в Министерстве труда и социальной политики ВГА Харьковской области, то по факту приговор вступил в силу лишь в отношении части её имущества. Отбытие наказания решено отсчитывать с того времени, как осужденную удастся задержать.Тем временем армия России закрепляет успех в Харьковской области. ВСУ в ходе формально продолжающегося "весеннего контрнаступления" фактически перешли к обороне и несут большие потери.В заявлении начальника пресс-центра российской войсковой группировки "Днепр" от 2 ноября сказано, что на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. При этом потери защитников режима Зеленского составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.В заявлении начальника пресс-центра российской войсковой группировки"Запад" от 2 ноября сказано, что на Купянском направлении потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены РСЗО "Ураган" и "Град", две САУ Krab польского производства, САУ АS-90 британского производства и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.
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новости, новости украины, приговор, харьков, харьковская область, купянск, купянское направление, сво, пенсионный фонд, пенсионная система, пенсионеры, пенсии, социальная справедливость, социальная политика, судебная система, сбу
Новости, Новости Украины, приговор, Харьков, Харьковская область, Купянск, Купянское направление, СВО, Пенсионный фонд, пенсионная система, пенсионеры, пенсии, социальная справедливость, социальная политика, судебная система, СБУ

Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годам

21:25 02.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СБУ расследовала уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Харьковской области, исполнявшей обязанности главы управления областного пенсионного фонда на подконтрольной российской армии территории. Краснозаводский районный суд Харькова признал её виновной в "коллаборационизме" и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией.
Украинские прокуроры заявили, что во время СВО на освобождённой российской армией территории жительница города Купянска добровольно сотрудничала с новыми властями и исполняла обязанности начальника управления Пенсионного фонда Харьковской области. При украинских властях она работала в местном отделении пенсионного фонда заместителем начальника отдела по работе с населением.
В вину женщине следователи и прокуроры вменили организацию работы по верификации получателей пенсий в территориальных подразделениях, а именно - в отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области. Фигурантка также производила учёт лиц, имевших право на получение пенсий.
Также в вину ей поставили набор на работу сотрудников пенсионного фонда и организацию их работы, связанной с социальным обеспечением местных жителей. В своей деятельности она руководствовалась распоряжениями главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева.
Свидетелями обвинения выступили местные жители, знавшие обвиняемую по работе в Пенсионном фонде Купянска. С учётом их показаний харьковские судьи вынесли обвинительный приговор: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Так как главная героиня процесса сейчас проживает в Белгороде и работает в Министерстве труда и социальной политики ВГА Харьковской области, то по факту приговор вступил в силу лишь в отношении части её имущества. Отбытие наказания решено отсчитывать с того времени, как осужденную удастся задержать.
Тем временем армия России закрепляет успех в Харьковской области. ВСУ в ходе формально продолжающегося "весеннего контрнаступления" фактически перешли к обороне и несут большие потери.
В заявлении начальника пресс-центра российской войсковой группировки "Днепр" от 2 ноября сказано, что на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. При этом потери защитников режима Зеленского составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.
В заявлении начальника пресс-центра российской войсковой группировки
"Запад" от 2 ноября сказано, что на Купянском направлении потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены РСЗО "Ураган" и "Град", две САУ Krab польского производства, САУ АS-90 британского производства и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 12:10
Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключениюМалиновский суд в Одессе 18 октября вынес приговор погибшему в ДТП 9 ноября 2022 года заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Он приговорён к пожизненному лишению свободы.
 
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