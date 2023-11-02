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Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*

Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle* - 02.11.2023 Украина.ру

Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*

В Германии увеличилось число кибератак, только за год борьба с ними обошлась бюджету страны в 206 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle* со ссылкой на Федеральное управление по информационной безопасности (BSI)

2023-11-02T19:48

2023-11-02T19:48

2023-11-02T19:51

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По данным источника, сегодня самую большую опасность представляют программы-вымогатели, чьими жертвами становятся немецкие органы власти, предприятия и образовательные учреждения. Президент немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Ральф Винтергерст заявил, что принимать меры по борьбе с киберпреступностью должны политики и компании. В Федерации немецкой промышленности, напротив, считают, что основная ответственность лежит на земельных властях и муниципалитетах. Напомним, 2 ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там уведомление для президента Украины Владимира Зеленского. "Мы уже здесь", – написали взломщики. До этого российские хакеры из группировки Killnet сообщали, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.*Deutsche Welle - признан СМИ-иноагентом в РФ

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, киберпреступность, хакеры