Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle* - 02.11.2023 Украина.ру
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Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*
Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle* - 02.11.2023 Украина.ру
Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*
В Германии увеличилось число кибератак, только за год борьба с ними обошлась бюджету страны в 206 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle* со ссылкой на Федеральное управление по информационной безопасности (BSI)
2023-11-02T19:48
2023-11-02T19:51
новости
германия
киберпреступность
хакеры
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По данным источника, сегодня самую большую опасность представляют программы-вымогатели, чьими жертвами становятся немецкие органы власти, предприятия и образовательные учреждения. Президент немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Ральф Винтергерст заявил, что принимать меры по борьбе с киберпреступностью должны политики и компании. В Федерации немецкой промышленности, напротив, считают, что основная ответственность лежит на земельных властях и муниципалитетах. Напомним, 2 ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там уведомление для президента Украины Владимира Зеленского. "Мы уже здесь", – написали взломщики. До этого российские хакеры из группировки Killnet сообщали, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.*Deutsche Welle - признан СМИ-иноагентом в РФ
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новости, германия, киберпреступность, хакеры
Новости, Германия, киберпреступность, хакеры

Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*

19:48 02.11.2023 (обновлено: 19:51 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Германии увеличилось число кибератак, только за год борьба с ними обошлась бюджету страны в 206 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle* со ссылкой на Федеральное управление по информационной безопасности (BSI)
По данным источника, сегодня самую большую опасность представляют программы-вымогатели, чьими жертвами становятся немецкие органы власти, предприятия и образовательные учреждения.
"На втором месте – кража данных, на третьем – распространение дезинформации с помощью искусственного интеллекта", – говорится в статье.
Президент немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Ральф Винтергерст заявил, что принимать меры по борьбе с киберпреступностью должны политики и компании. В Федерации немецкой промышленности, напротив, считают, что основная ответственность лежит на земельных властях и муниципалитетах.
"Ситуация с угрозами в киберпространстве вызывает беспокойство", – пожаловалась глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
Напомним, 2 ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там уведомление для президента Украины Владимира Зеленского. "Мы уже здесь", – написали взломщики.
До этого российские хакеры из группировки Killnet сообщали, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.

*Deutsche Welle - признан СМИ-иноагентом в РФ
 
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