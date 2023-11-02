https://ukraina.ru/20231102/1050725171.html
Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*
Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle* - 02.11.2023 Украина.ру
Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*
В Германии увеличилось число кибератак, только за год борьба с ними обошлась бюджету страны в 206 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle* со ссылкой на Федеральное управление по информационной безопасности (BSI)
2023-11-02T19:48
2023-11-02T19:48
2023-11-02T19:51
новости
германия
киберпреступность
хакеры
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По данным источника, сегодня самую большую опасность представляют программы-вымогатели, чьими жертвами становятся немецкие органы власти, предприятия и образовательные учреждения. Президент немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Ральф Винтергерст заявил, что принимать меры по борьбе с киберпреступностью должны политики и компании. В Федерации немецкой промышленности, напротив, считают, что основная ответственность лежит на земельных властях и муниципалитетах. Напомним, 2 ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там уведомление для президента Украины Владимира Зеленского. "Мы уже здесь", – написали взломщики. До этого российские хакеры из группировки Killnet сообщали, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.*Deutsche Welle - признан СМИ-иноагентом в РФ
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, киберпреступность, хакеры
Новости, Германия, киберпреступность, хакеры
Борьба с киберпреступниками обошлась Германии в $206 млрд – Deutsche Welle*
19:48 02.11.2023 (обновлено: 19:51 02.11.2023)
В Германии увеличилось число кибератак, только за год борьба с ними обошлась бюджету страны в 206 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle* со ссылкой на Федеральное управление по информационной безопасности (BSI)
По данным источника, сегодня самую большую опасность представляют программы-вымогатели, чьими жертвами становятся немецкие органы власти, предприятия и образовательные учреждения.
"На втором месте – кража данных, на третьем – распространение дезинформации с помощью искусственного интеллекта", – говорится в статье.
Президент немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Ральф Винтергерст заявил, что принимать меры по борьбе с киберпреступностью должны политики и компании. В Федерации немецкой промышленности, напротив, считают, что основная ответственность лежит на земельных властях и муниципалитетах.
"Ситуация с угрозами в киберпространстве вызывает беспокойство", – пожаловалась глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
Напомним, 2 ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там уведомление для президента Украины Владимира Зеленского. "Мы уже здесь", – написали взломщики.
До этого российские хакеры из группировки Killnet сообщали, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.
*Deutsche Welle - признан СМИ-иноагентом в РФ