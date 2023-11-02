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В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена

В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена - 02.11.2023 Украина.ру

В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена

В России национализировали курский завод "Конти-Рус", ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову. Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций и 100% долей в уставном капитале ООО "Кондитерский центр “Мерлетто”", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "Кэндимакс", информировала пресс-служба судов области

2023-11-02T18:37

2023-11-02T18:37

2023-11-02T18:37

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украина

борис колесников

завод

кондитерская фабрика

национализация

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Иск о запрете работы компаний на территории России подала Генеральная прокуратура, которая также признала, что организации ведут экстремистскую деятельность. Так, суд запретил в РФ и признал экстремистской деятельность восьми человек: Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова (активно спонсирует украинских силовиков), Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трёх человек. Сообщается, что группа дискредитирует Вооруженные сил РФ, а также активно финансово поддерживает украинскую армию. Курский завод "Конти-Рус" – один из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Курской области. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Его бывший владелец Колесников – богатейший олигарх Украины, который до начала Специальной военной операции в списке украинского Forbes занимал 55-ю строчку рейтинга. Ранее Колесников сообщал, что продал весь свой бизнес в России ещё в 2016-2017 годах, однако журналисты уточняли, что олигарх контролирует предприятия через офшоры.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, борис колесников, завод, кондитерская фабрика, национализация