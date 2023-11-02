https://ukraina.ru/20231102/1050723840.html
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена - 02.11.2023 Украина.ру
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена
В России национализировали курский завод "Конти-Рус", ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову. Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций и 100% долей в уставном капитале ООО "Кондитерский центр “Мерлетто”", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "Кэндимакс", информировала пресс-служба судов области
2023-11-02T18:37
2023-11-02T18:37
2023-11-02T18:37
новости
украина
борис колесников
завод
кондитерская фабрика
национализация
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Иск о запрете работы компаний на территории России подала Генеральная прокуратура, которая также признала, что организации ведут экстремистскую деятельность. Так, суд запретил в РФ и признал экстремистской деятельность восьми человек: Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова (активно спонсирует украинских силовиков), Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трёх человек. Сообщается, что группа дискредитирует Вооруженные сил РФ, а также активно финансово поддерживает украинскую армию. Курский завод "Конти-Рус" – один из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Курской области. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Его бывший владелец Колесников – богатейший олигарх Украины, который до начала Специальной военной операции в списке украинского Forbes занимал 55-ю строчку рейтинга. Ранее Колесников сообщал, что продал весь свой бизнес в России ещё в 2016-2017 годах, однако журналисты уточняли, что олигарх контролирует предприятия через офшоры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, борис колесников, завод, кондитерская фабрика, национализация
Новости, Украина, Борис Колесников, завод, кондитерская фабрика, национализация
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена
В России национализировали курский завод "Конти-Рус", ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову. Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций и 100% долей в уставном капитале ООО "Кондитерский центр “Мерлетто”", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "Кэндимакс", информировала пресс-служба судов области
Иск о запрете работы компаний на территории России подала Генеральная прокуратура, которая также признала, что организации ведут экстремистскую деятельность.
Так, суд запретил в РФ и признал экстремистской деятельность восьми человек: Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова (активно спонсирует украинских силовиков), Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трёх человек.
"В основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов РФ, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства",— уточнили в пресс-службе судов региона.
Сообщается, что группа дискредитирует Вооруженные сил РФ, а также активно финансово поддерживает украинскую армию.
"Цель иска — не только в запрете экстремистского объединения на территории РФ, но и в реальном пресечении его деятельности путём устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы",— говорится в сообщении.
Курский завод "Конти-Рус" – один из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Курской области. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Его бывший владелец Колесников – богатейший олигарх Украины, который до начала Специальной военной операции в списке украинского Forbes занимал 55-ю строчку рейтинга.
Ранее Колесников сообщал, что продал весь свой бизнес в России ещё в 2016-2017 годах, однако журналисты уточняли, что олигарх контролирует предприятия через офшоры.