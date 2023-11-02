В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050723840.html
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена - 02.11.2023 Украина.ру
В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена
В России национализировали курский завод "Конти-Рус", ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову. Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций и 100% долей в уставном капитале ООО "Кондитерский центр “Мерлетто”", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "Кэндимакс", информировала пресс-служба судов области
2023-11-02T18:37
2023-11-02T18:37
новости
украина
борис колесников
завод
кондитерская фабрика
национализация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050723712_0:6:3077:1737_1920x0_80_0_0_8c489229140d4eb4143604bdb2490540.jpg
Иск о запрете работы компаний на территории России подала Генеральная прокуратура, которая также признала, что организации ведут экстремистскую деятельность. Так, суд запретил в РФ и признал экстремистской деятельность восьми человек: Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова (активно спонсирует украинских силовиков), Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трёх человек. Сообщается, что группа дискредитирует Вооруженные сил РФ, а также активно финансово поддерживает украинскую армию. Курский завод "Конти-Рус" – один из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Курской области. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Его бывший владелец Колесников – богатейший олигарх Украины, который до начала Специальной военной операции в списке украинского Forbes занимал 55-ю строчку рейтинга. Ранее Колесников сообщал, что продал весь свой бизнес в России ещё в 2016-2017 годах, однако журналисты уточняли, что олигарх контролирует предприятия через офшоры.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050723712_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_e803653cf46206408b5cb0d98e6bae39.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, борис колесников, завод, кондитерская фабрика, национализация
Новости, Украина, Борис Колесников, завод, кондитерская фабрика, национализация

В РФ национализировали кондитерский завод известного украинского бизнесмена

18:37 02.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-конференция в штабе Виктора Януковича
Пресс-конференция в штабе Виктора Януковича - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
В России национализировали курский завод "Конти-Рус", ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову. Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций и 100% долей в уставном капитале ООО "Кондитерский центр “Мерлетто”", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "Кэндимакс", информировала пресс-служба судов области
Иск о запрете работы компаний на территории России подала Генеральная прокуратура, которая также признала, что организации ведут экстремистскую деятельность.
Так, суд запретил в РФ и признал экстремистской деятельность восьми человек: Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова (активно спонсирует украинских силовиков), Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трёх человек.
"В основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов РФ, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства",— уточнили в пресс-службе судов региона.
Сообщается, что группа дискредитирует Вооруженные сил РФ, а также активно финансово поддерживает украинскую армию.

"Цель иска — не только в запрете экстремистского объединения на территории РФ, но и в реальном пресечении его деятельности путём устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы",— говорится в сообщении.

Курский завод "Конти-Рус" – один из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Курской области. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Его бывший владелец Колесников – богатейший олигарх Украины, который до начала Специальной военной операции в списке украинского Forbes занимал 55-ю строчку рейтинга.
Ранее Колесников сообщал, что продал весь свой бизнес в России ещё в 2016-2017 годах, однако журналисты уточняли, что олигарх контролирует предприятия через офшоры.
 
НовостиУкраинаБорис Колесниковзаводкондитерская фабриканационализация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния