Украинский нардеп Дубневич снова объявлен в международный розыск - 02.11.2023 Украина.ру
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Украинский нардеп Дубневич снова объявлен в международный розыск
Украинский нардеп Дубневич снова объявлен в международный розыск - 02.11.2023 Украина.ру
Украинский нардеп Дубневич снова объявлен в международный розыск
Предприниматель и член украинского парламента Ярослав Дубневич объявлен в международный розыск в рамках второго громкого коррупционного дела. Об этом 2 ноября объявил киевский Апелляционный суд.
2023-11-02T20:38
2023-11-02T20:38
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Ярослав Дубневич проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. После очередной неявки в суд его снова объявили в розыск.Поводом стало дело о разворовывании денег и имущества государственных железных дорог - "Укрзализныци". Адвокат нардепа утверждает, что его подзащитный находится за границей в связи с плохим состоянием здоровья.Следователи антикоррупционного бюро сомневаются, что именно лечение препятствует нардепу вернуться на Украину. по сведениям НАБУ, в Дубневич является главой криминальной схемы, позволявшей обворовывать железнодорожную госмонополию.По версии следствия, Дубневич действовал по классической коррупционной схеме – создал преступную группу и через две подконтрольные ему посреднические структуры продавал "Укрзализныци" товары по завышенным ценам. Ущерб госпредприятию оценен в 93,28 млн гривен (около $2,6 млн или свыше 239 млн руб. по нынешнему курсу).Дубневич фигурирует в ещё одном крупном уголовном деле - о хищении газа. Ущерб оценен в 2,1 млрд. гривен (5,4 млрд. руб.). Как только нардепу стало известно о намерении вручить ему "подозрение" по этому уголовному делу, он сразу же перестал отвечать на звонки и улетел за границу поправлять здоровье.
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новости, новости украины, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, набу, киев, киевский режим, дубневич, суд, укрзализныця, украина, газ, железные дороги
Новости, Новости Украины, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, НАБУ, Киев, киевский режим, Дубневич, Суд, Укрзализныця, Украина, газ, железные дороги

Украинский нардеп Дубневич снова объявлен в международный розыск

20:38 02.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Предприниматель и член украинского парламента Ярослав Дубневич объявлен в международный розыск в рамках второго громкого коррупционного дела. Об этом 2 ноября объявил киевский Апелляционный суд.
Ярослав Дубневич проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. После очередной неявки в суд его снова объявили в розыск.
Поводом стало дело о разворовывании денег и имущества государственных железных дорог - "Укрзализныци". Адвокат нардепа утверждает, что его подзащитный находится за границей в связи с плохим состоянием здоровья.
Следователи антикоррупционного бюро сомневаются, что именно лечение препятствует нардепу вернуться на Украину. по сведениям НАБУ, в Дубневич является главой криминальной схемы, позволявшей обворовывать железнодорожную госмонополию.
По версии следствия, Дубневич действовал по классической коррупционной схеме – создал преступную группу и через две подконтрольные ему посреднические структуры продавал "Укрзализныци" товары по завышенным ценам. Ущерб госпредприятию оценен в 93,28 млн гривен (около $2,6 млн или свыше 239 млн руб. по нынешнему курсу).
Дубневич фигурирует в ещё одном крупном уголовном деле - о хищении газа. Ущерб оценен в 2,1 млрд. гривен (5,4 млрд. руб.). Как только нардепу стало известно о намерении вручить ему "подозрение" по этому уголовному делу, он сразу же перестал отвечать на звонки и улетел за границу поправлять здоровье.
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