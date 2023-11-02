https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html

Украинцы боятся Чайковского, Залужный бьёт тревогу. Что говорили об Украине в мире 2 ноября

Украинцы боятся Чайковского, Залужный бьёт тревогу. Что говорили об Украине в мире 2 ноября - 02.11.2023 Украина.ру

Украинцы боятся Чайковского, Залужный бьёт тревогу. Что говорили об Украине в мире 2 ноября

Главком ВСУ Валерий Залужный опасается, что военный конфликт зайдет в тупик и превратится в “окопную войну”, что приведет к истощению армии и поставит под угрозу само существование украинского государства, пишут западные СМИ

2023-11-02T18:12

2023-11-02T18:12

2023-11-02T18:12

эксклюзив

украина

россия

валерий залужный

всу

конфликт

вооружение

киев

балет

бпла

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“Мягкая сила России”На Украине с 2014 года активно реализуется государственная политика, направленная на ликвидацию идеологического наследия уже не только советского периода, но и России в целом.По всем областям страны повально переименовывают улицы и сносят памятники русским писателям, ученым, героям ВОВ, закрашивают муралы и демонтируют памятные таблички с изображением исторических личностей, которые, если и не напрямую, то хотя бы косвенно сделали своим творчеством вклад на благо украинского народа.Финская государственная телерадиокомпания Yle сообщает, что Киев потребовал от своих граждан бойкотировать русскую культуру. В частности, на украинской сцене больше не покажут классику мирового балета русского композитора Чайковского — "Лебединое озеро" и "Щелкунчик"."Исполнение украинскими балетными труппами "Лебединого озера", которое является гордостью России и главным балетом страны, — не что иное, как информационная война", — утверждает директор по связям с общественностью Национальной оперы Украины Лана Рокси.Однако некоторые украинские балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями: в Финляндии они покажут знаменитый на весь мир балет Петра Ильича Чайковского — с прекрасными белыми лебедями на сцене.Более того, для большинства финнов балет "Щелкунчик" является неотъемлемой частью традиционных предновогодних каникул — он собирает полные залы европейских зрителей, пишет издание.По сей день русская балетная школа остается самой уважаемой во всем мире, несмотря на то, что многие страны протестуют и принципиально игнорируют русские постановки. Так, в Польше, после начала специальной военной операции решили, что их национальные балетные труппы не будут показывать постановки русских классических произведений.Возглавляющий Польский национальный балет Кшиштоф Пастор отметил, что “отмена русского балета” повлияла на его коллектив:"Мы не ставим Чайковского, Прокофьева, Стравинского. Это, конечно, создает сложности. Чайковский или Прокофьев не имеют никакого отношения к нынешнему российскому режиму, но их произведения используются как инструмент пропаганды", — уверен Кшиштоф Пастор.Прима-балерина Национального балета Украины Виктория Зварич считает, что Россия на протяжении десятилетий систематически работала над тем, чтобы посредством балета осуществлять свою пропаганду. По мнению Зварич, балет является одним из самых сильных средств мягкой силы России.В то же время директор Финского национального балета Хавьер Торрес утверждает, что Финские национальный балет и национальная опера не видят оснований запрещать русские произведения искусства, созданные в разные эпохи и не связанные с нынешней ситуацией в мире."Постановку “Лебединого озера“ следует воспринимать не как политическое заявление, а как проявление творчества и артистизма личности", — заявляет Торрес.Стратегии по спасениюСкепсис по поводу победы Киева в военном конфликте распространяется не только за океаном, но и внутри Украины.“Конфликт на Украине зашел в тупик. ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва", — такое заявление сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.За четыре месяца летнего контрнаступления украинским войскам удалось местами продвинуться всего на 17 километров. Залужный отметил, что на сегодня поле боя напоминает ему картину Первой мировой войны. Он полагает, что для существенных результатов на линии фронта им понадобится “масштабный технологический скачок”.Согласно расчетам НАТО, армия Украины в период с июня по сентябрь должна была продвигаться со скоростью 30 километров в день, однако ВСУ не оправдали ожиданий Запада.“Вместо этого ВСУ застревали на минных полях на подступах к Артемовску, в то время как поставляемую Западом технику атаковали артиллерией и беспилотниками. Схожая ситуация и на главном — южном — направлении контрнаступления, где недавно сформированные и неопытные украинские бригады сразу же столкнулись с огромными трудностями, несмотря на имеющееся современное западное оружие”, — пишет The Economist.Однако, как заявляет Залужный, даже обещанные истребители F-16 не изменят ситуации, так как Россия усовершенствовала систему противовоздушной обороны и стремительно пополняет военный арсенал новейшими видами вооружений.“Важно понять, что войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению”, — отмечает главком ВСУ.Залужный опасается, что “окопная война” затянется и приведет к истощению Украины как государства. В связи с этим он предложил несколько потенциальных стратегий. Залужный полагает, что сейчас Украине стоит копить силы и изматывать российскую армию, однако это можно реализовать только при непрерывной поставке вооружений. Иначе процесс пойдет в обратную сторону.Кроме того, главком ВСУ предполагает, что украинская армия должна сделать упор на массированные удары с помощью дронов.“Нам необходимо выслеживать российские БПЛА, используя собственные дроны-охотники, оснащенные сетями. Мы должны использовать сигнальные ложные цели, чтобы привлечь российские планирующие бомбы”, — утверждает Залужный.Также приоритетной задачей главком ВСУ называет улучшение контрбатарейной борьбы. Он отмечает, что на текущей войне артиллерийские и ракетные удары достигают 60-80% целей. Однако эффективность американского оружия резко снизилась из-за российской радиоэлектронной борьбы, уточнил Залужный.Высказывания Залужного прозвучали на фоне массовых обвинений Украины со стороны НАТО и западных функционеров в коррупции и профнепригодности, которые стали причиной провала летней кампании. При этом спонсоры киевского режима уже в открытую признали себя физически неспособными удовлетворять аппетиты украинцев. Склады пусты, производство не развернулось — и денег нет.Сегодня ситуация сложилась таким образом, что самое время сесть за стол переговоров, заявил американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл. По его словам, происходящее слишком дорого обходится американским налогоплательщикам. В эфире телеканала FOX сенатор Табервилл рассказал, в каком сейчас состоянии находится мир — при президентстве Джо Байдена."Если вы говорите о хаосе, то хаос сейчас во всем мире. Я не думаю, что Джо Байден в состоянии повергнуть мир в хаос, но он занимал нейтральную позицию достаточно долго, чтобы подвергнуть опасности всех во всем мире", – сказал американский сенатор.Штатам необходимо сделать упор на собственную национальную безопасность, так как конфликт в Израиле является предвестником атак внутри Америки, полагает политик."Сейчас я выделяю деньги, но я также и закрываю нашу границу, потому что, первое, что нам необходимо сделать – это закрыть наши границы, – пояснил он. – За последние два с половиной года нашу границу пересекли более 300 тысяч выходцев с Ближнего Востока. Мы в опасности, наша страна в опасности. Если мы не примем меры, мы уже через месяц получим повторение терактов 11 сентября. Но Джо Байдену наплевать. Его администрация дремлет, стоя за штурвалом".Однако вряд ли Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта, ведь западные кураторы и украинские националисты пригрозили Зеленскому повешением в случае мирных переговоров с Россией, заявил замдиректора организации Eisenhower Media Network Мэтью Хоу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, в результате Киев оказался втянут в конфликт, в котором нельзя выиграть.Стоит отметить, что приступы болезненных откровений у американского истеблишмента вызваны не здравым смыслом, а обострением предвыборных баталий. Со временем гневные обличения утихнут, и мнение хозяев ВПК вновь будет определять политическую повестку. А война – самый рентабельный бизнес.

https://ukraina.ru/20231027/1050520725.html

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https://ukraina.ru/20231102/1050678220.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, украина, россия, валерий залужный, всу, конфликт, вооружение, киев, балет, бпла