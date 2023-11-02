https://ukraina.ru/20231102/1050718502.html

"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета

"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета - 02.11.2023 Украина.ру

"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета

Второго ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский.

2023-11-02T17:17

2023-11-02T17:17

2023-11-02T17:17

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"Сегодня (2 ноября) сайт Киевского областного совета взломали хакеры", - подтвердил Добрянский.Стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!"В Киевоблсовете готовят заявление в киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности.Добрянский отметил, что хакерская атака полностью парализовала работу аппарата совета. Помимо официального сайта, хакеры взломали серверы, в результате чего, работники ограничены в доступе к компьютерам.Депутат также предупредил о риске потери данных, в том числе, конфиденциальных.

https://ukraina.ru/20231026/1050497158.html

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новости, украина, киев, киевская область, киевоблсовет, хакеры, сайт, владимир зеленский