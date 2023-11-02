"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050718502.html
"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета
"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета - 02.11.2023 Украина.ру
"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета
Второго ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский.
2023-11-02T17:17
2023-11-02T17:17
новости
украина
киев
киевская область
киевоблсовет
хакеры
сайт
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050716436_0:144:1281:864_1920x0_80_0_0_846c445502c6b33ec660a1784dfea12b.jpg
"Сегодня (2 ноября) сайт Киевского областного совета взломали хакеры", - подтвердил Добрянский.Стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!"В Киевоблсовете готовят заявление в киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности.Добрянский отметил, что хакерская атака полностью парализовала работу аппарата совета. Помимо официального сайта, хакеры взломали серверы, в результате чего, работники ограничены в доступе к компьютерам.Депутат также предупредил о риске потери данных, в том числе, конфиденциальных.
https://ukraina.ru/20231026/1050497158.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050716436_0:24:1281:984_1920x0_80_0_0_3998e4bda5de229f4d6717055384750d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, киевская область, киевоблсовет, хакеры, сайт, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Киевская область, Киевоблсовет, хакеры, сайт, Владимир Зеленский

"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт Киевоблсовета

17:17 02.11.2023
 
© Украинские соцсети
© Украинские соцсети
Читать в
Второго ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский.
"Сегодня (2 ноября) сайт Киевского областного совета взломали хакеры", - подтвердил Добрянский.
Стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!"
В Киевоблсовете готовят заявление в киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности.
Добрянский отметил, что хакерская атака полностью парализовала работу аппарата совета. Помимо официального сайта, хакеры взломали серверы, в результате чего, работники ограничены в доступе к компьютерам.
Депутат также предупредил о риске потери данных, в том числе, конфиденциальных.
хакер
26 октября, 07:14
Украинцы торгуют в даркнете западным оружиемУкраинцы продают через даркнет оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи. Об этом сообщает 26 октября РИА Новости со ссылкой на объявления о продаже
 
НовостиУкраинаКиевКиевская областьКиевоблсоветхакерысайтВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния