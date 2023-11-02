Власти Украины потратили 229 млрд грн из бюджета за один месяц - 02.11.2023 Украина.ру
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Власти Украины потратили 229 млрд грн из бюджета за один месяц
Власти Украины потратили 229 млрд грн из бюджета за один месяц - 02.11.2023 Украина.ру
Власти Украины потратили 229 млрд грн из бюджета за один месяц
По данным депутата Верховной Рады, сумма расходов Украины за октябрь текущего года составила 6 млрд 300 млн долларов (590 млрд рублей)
2023-11-02T16:10
2023-11-02T16:10
новости
украина
расходы
бюджет
ярослав железняк
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Расходы из общего фонда государственного бюджета Украины за октябрь 2023 года составили 229 млрд грн (6 млрд 300 млн долларов). Об этом 2 ноября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен (почти 800 миллиардов рублей).На нужды министерства обороны направлено ещё 211 миллиардов гривен, расходы Службы безопасности увеличиваются на 4,2 миллиарда, а МВД – на 79 миллиардов гривен.В министерстве финансов Украины ранее отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.В конце августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 млрд долларов. Таким образом он приблизился к суммарному бюджету стран Прибалтики, который, по состоянию до начала СВО (2021 год) составлял 143,49 млрд долларов США.
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новости, украина, расходы, бюджет, ярослав железняк
Новости, Украина, расходы, бюджет, Ярослав Железняк

Власти Украины потратили 229 млрд грн из бюджета за один месяц

16:10 02.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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По данным депутата Верховной Рады, сумма расходов Украины за октябрь текущего года составила 6 млрд 300 млн долларов (590 млрд рублей)
Расходы из общего фонда государственного бюджета Украины за октябрь 2023 года составили 229 млрд грн (6 млрд 300 млн долларов). Об этом 2 ноября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен (почти 800 миллиардов рублей).
На нужды министерства обороны направлено ещё 211 миллиардов гривен, расходы Службы безопасности увеличиваются на 4,2 миллиарда, а МВД – на 79 миллиардов гривен.
В министерстве финансов Украины ранее отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.
В конце августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 млрд долларов. Таким образом он приблизился к суммарному бюджету стран Прибалтики, который, по состоянию до начала СВО (2021 год) составлял 143,49 млрд долларов США.
 
НовостиУкраинарасходыбюджетЯрослав Железняк
 
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