https://ukraina.ru/20231102/1050711688.html

Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы

Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы - 02.11.2023 Украина.ру

Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы

Министр просвещения отметил, что на изучение творчества прославленного поэта отводится 15% программы основной школы

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:16

2023-11-02T15:13

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Никакого исключения произведений Александра Сергеевича Пушкина из школьной программы нет и быть не может. Об этом 2 ноября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По его словам, сегодня на изучение произведений Пушкина в основной школе отводится до 15% времени программы."Никакого исключения Александра Сергеевича Пушкина, его произведений из школьной программы не может быть, не может быть и речи. И сегодня в наших федеральных программах четко определено, какие произведения ребята изучают в начальной школе (...) в основной школе 15% в каждом классе, начиная от 5 до 9 класса, отводится для изучения произведений Пушкина", - процитировал слова Кравцова Interfax.Министр добавил, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, отметил Кравцов.В конце августа депутаты Государственной думы РФ поинтересовались у министра просвещения Сергея Кравцова, почему среди классиков, рекомендованных для подготовки к ЕГЭ-2024, нет более ни Пушкина, ни Лермонтова. Не говоря уже о Гоголе.На вопрос ответил Рособрнадзор. По словам ведомства, произведения вечно живых классиков изучают в рамках курса до девятого класса, вернее до сдачи ОГЭ.

https://ukraina.ru/20231030/1050602224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пушкин, сергей кравцов, программа, школа, изучение