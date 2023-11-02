Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы - 02.11.2023 Украина.ру
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Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы - 02.11.2023 Украина.ру
Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
Министр просвещения отметил, что на изучение творчества прославленного поэта отводится 15% программы основной школы
2023-11-02T14:16
2023-11-02T15:13
новости
пушкин
сергей кравцов
программа
школа
изучение
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Никакого исключения произведений Александра Сергеевича Пушкина из школьной программы нет и быть не может. Об этом 2 ноября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По его словам, сегодня на изучение произведений Пушкина в основной школе отводится до 15% времени программы."Никакого исключения Александра Сергеевича Пушкина, его произведений из школьной программы не может быть, не может быть и речи. И сегодня в наших федеральных программах четко определено, какие произведения ребята изучают в начальной школе (...) в основной школе 15% в каждом классе, начиная от 5 до 9 класса, отводится для изучения произведений Пушкина", - процитировал слова Кравцова Interfax.Министр добавил, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, отметил Кравцов.В конце августа депутаты Государственной думы РФ поинтересовались у министра просвещения Сергея Кравцова, почему среди классиков, рекомендованных для подготовки к ЕГЭ-2024, нет более ни Пушкина, ни Лермонтова. Не говоря уже о Гоголе.На вопрос ответил Рособрнадзор. По словам ведомства, произведения вечно живых классиков изучают в рамках курса до девятого класса, вернее до сдачи ОГЭ.
https://ukraina.ru/20231030/1050602224.html
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новости, пушкин, сергей кравцов, программа, школа, изучение
Новости, Пушкин, Сергей Кравцов, программа, Школа, изучение

Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы

14:16 02.11.2023 (обновлено: 15:13 02.11.2023)
 
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© РИА Новости . Александр Астафьев
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Министр просвещения отметил, что на изучение творчества прославленного поэта отводится 15% программы основной школы
Никакого исключения произведений Александра Сергеевича Пушкина из школьной программы нет и быть не может. Об этом 2 ноября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, сегодня на изучение произведений Пушкина в основной школе отводится до 15% времени программы.
"Никакого исключения Александра Сергеевича Пушкина, его произведений из школьной программы не может быть, не может быть и речи. И сегодня в наших федеральных программах четко определено, какие произведения ребята изучают в начальной школе (...) в основной школе 15% в каждом классе, начиная от 5 до 9 класса, отводится для изучения произведений Пушкина", - процитировал слова Кравцова Interfax.
Министр добавил, что в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации, отметил Кравцов.
В конце августа депутаты Государственной думы РФ поинтересовались у министра просвещения Сергея Кравцова, почему среди классиков, рекомендованных для подготовки к ЕГЭ-2024, нет более ни Пушкина, ни Лермонтова. Не говоря уже о Гоголе.
На вопрос ответил Рособрнадзор. По словам ведомства, произведения вечно живых классиков изучают в рамках курса до девятого класса, вернее до сдачи ОГЭ.
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НовостиПушкинСергей КравцовпрограммаШколаизучение
 
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