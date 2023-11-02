https://ukraina.ru/20231102/1050709557.html

"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС

"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС - 02.11.2023 Украина.ру

"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит с визитом Южную Корею и проведет переговоры с южнокорейским коллегой, министром иностранных дел Республики Корея Пак Чином

2023-11-02T14:12

2023-11-02T14:12

2023-11-02T14:12

эксклюзив

корея

сша

ядерное оружие

кндр

южная корея

информационная война

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По мнению экспертов, администрация Джозефа Байдена пытается усилить давление на Корейскую Народно-Демократическую республику, в отместку за то, что Пхеньян активно укрепляет отношения с Москвой.Об этом свидетельствует очередной информационный вброс южнокорейской разведывательной службы NIS. Накануне визита Блинкена она заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы намерен оказать поддержку палестинцам в борьбе с Израилем, и готовится предоставить им современные вооружения.Одновременно с этим южнокорейские разведчики объявили, что КНДР за последние три месяца отправила России более одного миллиона артиллерийских снарядов – в обмен на российские спутниковые технологии.Однако ни первое, ни второе утверждение не подтверждается никакими реальными фактами. Никаких современных северокорейских ракет, которыми давно располагает армия КНДР, у палестинцев не находили.Израильские войска обнаружили среди трофеев модификацию советского ручного гранатомета РПГ-7, который, возможно, когда-то произвели на заводах КНДР.Но даже ангажированные западные журналисты не посчитали это свидетельством прямых контактов между Северной Кореей и Палестиной. Потому что подобное устаревшее оружие можно без труда приобрести на черном рынке."Использование северокорейских вооружений еще не свидетельствует о прямых поставках", – подчеркнул в связи с этим эпизодом известный военный эксперт Йост Олиманс. Да и сам Израиль не стал выдвигать Пхеньяну никаких претензий за старый гранатомет.Южнокорейские пропагандисты широко известны информационными фейками, вроде бесконечных сплетен о том, что Ким расстрелял из гаубицы всех своих генералов и балерин. Однако спустя время эти казненные жертвы чудесным образом появлялись на публике живыми и невредимыми.Сенсационные сообщения о поставках северокорейского оружия России и Палестине, скорее всего, сделаны специально, чтобы увязать между собой Кима, Кремль и ХАМАС – выстраивая в общественном сознании очередную ось зла, занятую поддержкой международного терроризма.Как полагают наблюдатели, такая кампания может готовить почву для военной ренуклеаризации Южной Кореи. В свое время США держали на ее территории ядерное оружие, которое было выведено с 1991 году, в результате массовых протестов местного населения. Однако ястребы в Сеуле и Вашингтоне считают это решение серьезной ошибкой.В начале года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в случае дальнейшего роста напряженности на Корейском полуострове его правительство рассмотрит возможность создания собственного ядерного оружия или обратится к США с просьбой вновь разместить в стране свои ядерные боеголовки.Тем более, что Пентагон до сих пор держит на Корейском полуострове внушительный военный контингент, расположенный на военных базах с развитой инфраструктурой.Американские неоконсерваторы и южнокорейские "неправительственные организации", существующие при поддержке американского правительства, на днях представили конкретные планы размещения атомного оружия на территории Южной Кореи.Причем, Вашингтон предлагает корейцам самостоятельно оплачивать эти дорогие и смертельно опасные ядерные игрушки."Два влиятельных консервативных исследовательских центра, сеульский и калифорнийский, посоветовали руководству США создать для защиты Южной Кореи специализированные ядерные силы, которые бы она даже частично финансировала.Это призвано дать этой стране особые повышенные гарантии безопасности и должно приглушить ведущиеся в Сеуле разговоры о необходимости создать свой собственный ядерный потенциал сдерживания Пхеньяна.Знаменитая американская RAND Corporation из Санта-Моника, Калифорния, и южнокорейский Институт политических исследований "Асан" развивают такие положения в только что опубликованном совместном аналитическом докладе.В общей сложности доклад советует выделить около 180 единиц ядерного оружия специально для защиты Южной Кореи. Помимо такой меры, предполагается хранить на территории этой страны от 8 до 12 ядерных бомб В61 для немедленного оперативного использования в случае кризиса и в качестве символа американского ядерного давления на Пхеньян.В докладе подчеркивается, что США должны перейти от политики "ядерной неопределенности" к политике "ядерной ясности" в отношении КНДР и Китая", – пишет известный журналист-востоковед Василий Головнин.Подобная стратегия выгодна Пентагону, который делает разместить оружие массового поражения в непосредственной близости от Пхеньяна и неподалеку от границ Китайской Народной Республики. Кроме того, она обещает новые прибыли ненасытному американскому ВПК.Однако любые попытки, направленные на реализацию подобного плана, приведут регион к взрывной дестабилизации.Южнокорейские эксперты опасаются немедленной и непредсказуемой реакции со стороны КНДР, которая уже заявила, что не потерпит возвращения американского ядерного оружия. И тогда на полуострове действительно наступит полная "ядерная ясность".А в Пекине однозначно расценят такие действия как очередной демонстративный вызов национальной безопасности Китая, что дополнительно ухудшит и без того испорченные американо-китайские отношения, которые с трудом пытаются склеивать в Вашингтоне.Проблема в том, что политика Белого дома обслуживает интересы могущественного военно-промышленного лобби, в интересах глобальных транснациональных корпораций.Администрация Байдена меньше всего руководствуется соображениями человечности и здравого смысла. И на сегодня нет никаких гарантий, что Вашингтон не решится на подобную провокацию. Например, под предлогом вымышленных связей между КНДР и ХАМАС.В этом случае Корея может превратиться в очередную горячую точку, как это случилось сейчас с Газой – особенно учитывая тот факт, что два корейских государства до сих пор находятся в состоянии замороженной войны.А такой конфликт, с реальной угрозой применения ядерного оружия, может превзойти по своим жертвам даже палестинскую бойню.

https://ukraina.ru/20231023/1050396979.html

https://ukraina.ru/20230918/1049506099.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, корея, сша, ядерное оружие, кндр, южная корея, информационная война