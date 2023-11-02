Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО - 02.11.2023 Украина.ру
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Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО - 02.11.2023 Украина.ру
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября в общении с журналистами прокомментировал слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал тупиковой ситуацию в конфликте
2023-11-02T13:03
2023-11-02T13:03
валерий залужный
новости
конфликт
сво
дмитрий песков
тупик
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"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", - сказал Песков.По его словам, киевскому режиму давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя - абсурдно.Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
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валерий залужный, новости, конфликт, сво, дмитрий песков, тупик
Валерий Залужный, Новости, конфликт, СВО, Дмитрий Песков, тупик

Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО

13:03 02.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября в общении с журналистами прокомментировал слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал тупиковой ситуацию в конфликте
"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", - сказал Песков.
По его словам, киевскому режиму давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя - абсурдно.
"Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - добавил официальный представитель Кремля.
Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
09:38
Прогноз Залужного и проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 2 ноябряГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об обстановке на фронтах. Украинские военные заявили о нехватке людей на передовой
 
Валерий ЗалужныйНовостиконфликтСВОДмитрий Песковтупик
 
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