https://ukraina.ru/20231102/1050703125.html

Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО

Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО - 02.11.2023 Украина.ру

Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября в общении с журналистами прокомментировал слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал тупиковой ситуацию в конфликте

2023-11-02T13:03

2023-11-02T13:03

2023-11-02T13:03

валерий залужный

новости

конфликт

сво

дмитрий песков

тупик

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"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", - сказал Песков.По его словам, киевскому режиму давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя - абсурдно.Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.

https://ukraina.ru/20231102/1050696161.html

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валерий залужный, новости, конфликт, сво, дмитрий песков, тупик