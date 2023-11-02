https://ukraina.ru/20231102/1050703125.html
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО - 02.11.2023 Украина.ру
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября в общении с журналистами прокомментировал слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал тупиковой ситуацию в конфликте
2023-11-02T13:03
2023-11-02T13:03
2023-11-02T13:03
валерий залужный
новости
конфликт
сво
дмитрий песков
тупик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98ffc4e573ced66e39ee743677540663.jpg
"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", - сказал Песков.По его словам, киевскому режиму давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя - абсурдно.Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
https://ukraina.ru/20231102/1050696161.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_018a9f064f6a5754c892b60b8d7141de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, новости, конфликт, сво, дмитрий песков, тупик
Валерий Залужный, Новости, конфликт, СВО, Дмитрий Песков, тупик
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября в общении с журналистами прокомментировал слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал тупиковой ситуацию в конфликте