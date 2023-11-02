https://ukraina.ru/20231102/1050702882.html

"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО

"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО - 02.11.2023 Украина.ру

"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО

Владислав Шмоткин — фельдшер Тульского центра медицины катастроф из небольшого поселка Одоев. Непосредственно в зоне СВО он впервые оказался в июле 2023 года, за плечами уже был опыт работы в военном госпитале Анапы

2023-11-02T16:50

2023-11-02T16:50

2023-11-02T17:58

сво

фельдшер

геническ

россия

эксклюзив

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Говорит, что не выбирал, где исполнять медицинский долг — за него распорядилась судьба.Автор издания Украина.ру пообщался с медиком и выяснил, почему для него поездка в зону СВО оказалась делом чести, а также в каких условиях приходилось работать.Есть такое слово — «надо»— Наверное, это было по зову души. Федеральный центр медицины катастроф набирал добровольцев. Не раздумывая, решил, что нужно. Это мой долг медика и гражданина. Первой была поездка в военный госпиталь в Анапу медбратом. Сюда привозили раненых с передовой. Первую помощь им оказывали на месте, а затем доставляли уже к нам. Вторая командировка состоялась в июле. Как и первая, она заменила очередной отпуск. Это уже было самостоятельное желание вновь отправиться работать в Анапу. Приехал снова на должность медбрата. Было приятно видеть многих прежних пациентов, которые поступили весной в тяжелом состоянии, а к моему возвращению восстановились и могли самостоятельно передвигаться.Спустя две недели мне предложили работать по специальности — фельдшером на новых территориях. Там сейчас острая нехватка специалистов. Я даже не спрашивал, куда именно ехать нужно, просто дал согласие. На самом деле не предполагал, что окажусь непосредственно под обстрелами, зона-то специальной военной операции большая. Так я оказался в Геническе Херсонской области.Оживший городГеническ — небольшой городок с огромным портовым наследием, которое пришло в упадок при украинской власти. Внешне похожий на один из многих российских городов с советским прошлым. Люди здесь преимущественно русские, а вот в сельской местности по большей части украинцы. С последними порой возникали сложности первое время: приезжаешь на вызов, а понять не можешь, на что жалуются. Хорошо, что все же обычно находился рядом человек, который может помочь с переводом и объяснить. Слова-то похожие на русские, но все же непривычные.Пациенты сразу понимали, откуда я, — говор у меня не местный. Но тем не менее приятно было, что и в городе, и на селе с уважением относятся. Ведь то, что пишут в газетах — это одно, а когда ты в действительности чувствуешь это сам — совершенно другое. Да, конечно, встречали тех, кто ждет возвращения украинской власти, но это в основном в отдаленных населенных пунктах. В городе же настроения абсолютно стабильные — ждут лишь окончания СВО, чтобы не просыпаться по ночам от грохота прилетов с украинской стороны. После того как Геническ оказался под контролем российской стороны, тут многое изменилось. Сейчас в магазинах все есть. И деньги теперь есть: при украинской власти пенсии в пересчете на рубли составляли около 8 тысяч, сейчас пенсионеры получают выплаты как все россияне. Им теперь намного легче жить. У людей появилась работа — там много чего строится, детские сады новые, больницы и дороги ремонтируются. Под контролем России Геническ с февраля 2022 года, за этот относительно короткий период многое изменилось в нем.И с языком теперь нет трудностей: говори, на каком хочешь. До этого русский язык искореняли: запрещали говорить на нем и в школах, и в госучреждениях. Даже в магазине должна была звучать только украинская речь. Людям тяжело было, особенно тем, кто всю жизнь говорил по-русски. Сейчас у них только одна проблема — медицинских специалистов не хватает, но мы эту брешь закрываем. На новые территории на подмогу едут сегодня специалисты со всей России, пока таким вот вахтовым методом, но скоро будут у них и постоянные — медвузы России готовят специалистов.Прилеты не останавливают22 августа отмечался День флага России и большинство жителей пришли на праздник в парк. Военные действия идут своим чередом, а жизнь людей — своим. Они хотят радоваться, веселиться, встречаться с друзьями. В такие моменты можно даже временами забыть, где находишься.Приходилось и под обстрелами работать. А куда деваться? Женщина рожать начала, тут уже не остановишь процесс. Что бы не происходило вокруг, надо помогать новому человеку приходить в этот мир.Запомнился мне еще мужчина, который сломал обе ноги во время сельхозработ — упал с комбайна. В целом в травме ничего особенного — обезболили, зафиксировали ноги и доставили в больницу. Объявляют воздушную тревогу — все в укрытия, а мы на стрёме: если прилетит куда, то нам надо туда срочно выезжать. ВСУ били в основном по мостам. Но рядом же и дома находятся, да и люди просто могли случайно оказаться у воды — лето же. Поэтому обязательно после каждого обстрела отправлялись на место взрыва. Обходилось, на счастье, без пострадавших.Еще нас привлекали, когда велось разминирование. Мы дежурили на случай, если что-то пойдет не так. Но профессионализм наших военных ни разу не подвел.Тишина пугалаКогда вернулся в Тульскую область, первые три дня спать не мог — тихо. Не слышно ни гула самолетов, ни грохота прилетов. Было очень непривычно. В целом же быстро вошел в прежний ритм работы. Если ты специалист, то можешь работать в любых условиях.Эти две командировки подарили мне колоссальный опыт. Вроде ты в такой же форме работаешь, как и в Одоеве, машины скорой помощи те же, оборудование, медикаменты — с этим все в порядке. Но условия требуют быстрее анализировать ситуацию, принимать решение. Я за полтора месяца очень полюбил Геническ. И обязательно следующий отпуск вновь проведу, работая на новых территориях. Считаю, что это правильно и нужно.

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Юлия Александрова

Юлия Александрова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юлия Александрова

сво, фельдшер, геническ, россия, эксклюзив