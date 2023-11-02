https://ukraina.ru/20231102/1050702882.html
"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО
"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО - 02.11.2023 Украина.ру
"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО
Владислав Шмоткин — фельдшер Тульского центра медицины катастроф из небольшого поселка Одоев. Непосредственно в зоне СВО он впервые оказался в июле 2023 года, за плечами уже был опыт работы в военном госпитале Анапы
2023-11-02T16:50
2023-11-02T16:50
2023-11-02T17:58
сво
фельдшер
геническ
россия
эксклюзив
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Говорит, что не выбирал, где исполнять медицинский долг — за него распорядилась судьба.Автор издания Украина.ру пообщался с медиком и выяснил, почему для него поездка в зону СВО оказалась делом чести, а также в каких условиях приходилось работать.Есть такое слово — «надо»— Наверное, это было по зову души. Федеральный центр медицины катастроф набирал добровольцев. Не раздумывая, решил, что нужно. Это мой долг медика и гражданина. Первой была поездка в военный госпиталь в Анапу медбратом. Сюда привозили раненых с передовой. Первую помощь им оказывали на месте, а затем доставляли уже к нам. Вторая командировка состоялась в июле. Как и первая, она заменила очередной отпуск. Это уже было самостоятельное желание вновь отправиться работать в Анапу. Приехал снова на должность медбрата. Было приятно видеть многих прежних пациентов, которые поступили весной в тяжелом состоянии, а к моему возвращению восстановились и могли самостоятельно передвигаться.Спустя две недели мне предложили работать по специальности — фельдшером на новых территориях. Там сейчас острая нехватка специалистов. Я даже не спрашивал, куда именно ехать нужно, просто дал согласие. На самом деле не предполагал, что окажусь непосредственно под обстрелами, зона-то специальной военной операции большая. Так я оказался в Геническе Херсонской области.Оживший городГеническ — небольшой городок с огромным портовым наследием, которое пришло в упадок при украинской власти. Внешне похожий на один из многих российских городов с советским прошлым. Люди здесь преимущественно русские, а вот в сельской местности по большей части украинцы. С последними порой возникали сложности первое время: приезжаешь на вызов, а понять не можешь, на что жалуются. Хорошо, что все же обычно находился рядом человек, который может помочь с переводом и объяснить. Слова-то похожие на русские, но все же непривычные.Пациенты сразу понимали, откуда я, — говор у меня не местный. Но тем не менее приятно было, что и в городе, и на селе с уважением относятся. Ведь то, что пишут в газетах — это одно, а когда ты в действительности чувствуешь это сам — совершенно другое. Да, конечно, встречали тех, кто ждет возвращения украинской власти, но это в основном в отдаленных населенных пунктах. В городе же настроения абсолютно стабильные — ждут лишь окончания СВО, чтобы не просыпаться по ночам от грохота прилетов с украинской стороны. После того как Геническ оказался под контролем российской стороны, тут многое изменилось. Сейчас в магазинах все есть. И деньги теперь есть: при украинской власти пенсии в пересчете на рубли составляли около 8 тысяч, сейчас пенсионеры получают выплаты как все россияне. Им теперь намного легче жить. У людей появилась работа — там много чего строится, детские сады новые, больницы и дороги ремонтируются. Под контролем России Геническ с февраля 2022 года, за этот относительно короткий период многое изменилось в нем.И с языком теперь нет трудностей: говори, на каком хочешь. До этого русский язык искореняли: запрещали говорить на нем и в школах, и в госучреждениях. Даже в магазине должна была звучать только украинская речь. Людям тяжело было, особенно тем, кто всю жизнь говорил по-русски. Сейчас у них только одна проблема — медицинских специалистов не хватает, но мы эту брешь закрываем. На новые территории на подмогу едут сегодня специалисты со всей России, пока таким вот вахтовым методом, но скоро будут у них и постоянные — медвузы России готовят специалистов.Прилеты не останавливают22 августа отмечался День флага России и большинство жителей пришли на праздник в парк. Военные действия идут своим чередом, а жизнь людей — своим. Они хотят радоваться, веселиться, встречаться с друзьями. В такие моменты можно даже временами забыть, где находишься.Приходилось и под обстрелами работать. А куда деваться? Женщина рожать начала, тут уже не остановишь процесс. Что бы не происходило вокруг, надо помогать новому человеку приходить в этот мир.Запомнился мне еще мужчина, который сломал обе ноги во время сельхозработ — упал с комбайна. В целом в травме ничего особенного — обезболили, зафиксировали ноги и доставили в больницу. Объявляют воздушную тревогу — все в укрытия, а мы на стрёме: если прилетит куда, то нам надо туда срочно выезжать. ВСУ били в основном по мостам. Но рядом же и дома находятся, да и люди просто могли случайно оказаться у воды — лето же. Поэтому обязательно после каждого обстрела отправлялись на место взрыва. Обходилось, на счастье, без пострадавших.Еще нас привлекали, когда велось разминирование. Мы дежурили на случай, если что-то пойдет не так. Но профессионализм наших военных ни разу не подвел.Тишина пугалаКогда вернулся в Тульскую область, первые три дня спать не мог — тихо. Не слышно ни гула самолетов, ни грохота прилетов. Было очень непривычно. В целом же быстро вошел в прежний ритм работы. Если ты специалист, то можешь работать в любых условиях.Эти две командировки подарили мне колоссальный опыт. Вроде ты в такой же форме работаешь, как и в Одоеве, машины скорой помощи те же, оборудование, медикаменты — с этим все в порядке. Но условия требуют быстрее анализировать ситуацию, принимать решение. Я за полтора месяца очень полюбил Геническ. И обязательно следующий отпуск вновь проведу, работая на новых территориях. Считаю, что это правильно и нужно.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, фельдшер, геническ, россия, эксклюзив
"В следующий отпуск снова приеду". Российский фельдшер рассказал о работе в зоне СВО
16:50 02.11.2023 (обновлено: 17:58 02.11.2023)
Владислав Шмоткин — фельдшер Тульского центра медицины катастроф из небольшого поселка Одоев. Непосредственно в зоне СВО он впервые оказался в июле 2023 года, за плечами уже был опыт работы в военном госпитале Анапы
Говорит, что не выбирал, где исполнять медицинский долг — за него распорядилась судьба.
Автор издания Украина.ру пообщался с медиком и выяснил, почему для него поездка в зону СВО оказалась делом чести, а также в каких условиях приходилось работать.
Есть такое слово — «надо»
— Наверное, это было по зову души. Федеральный центр медицины катастроф набирал добровольцев. Не раздумывая, решил, что нужно. Это мой долг медика и гражданина.
Первой была поездка в военный госпиталь в Анапу медбратом. Сюда привозили раненых с передовой. Первую помощь им оказывали на месте, а затем доставляли уже к нам.
«Не могу сказать, что по работе было тяжело, нет, — госпиталь был обеспечен всем необходимым. Но пациентов одномоментно могло доходить до сотни. И все в разном состоянии: кому-то просто уход нужен, а с другими и поговорить надо, успокоить. У многих серьезные ранения были, им еще предстояла реабилитация и протезирование. Принять новое свое состояние не всем легко сразу, но мы помогали, убеждали, что это не конец и нужно жить дальше, — сегодня даже с протезом можно вести полноценную жизнь».
Вторая командировка состоялась в июле. Как и первая, она заменила очередной отпуск. Это уже было самостоятельное желание вновь отправиться работать в Анапу.
Приехал снова на должность медбрата. Было приятно видеть многих прежних пациентов, которые поступили весной в тяжелом состоянии, а к моему возвращению восстановились и могли самостоятельно передвигаться.
Спустя две недели мне предложили работать по специальности — фельдшером на новых территориях. Там сейчас острая нехватка специалистов. Я даже не спрашивал, куда именно ехать нужно, просто дал согласие.
На самом деле не предполагал, что окажусь непосредственно под обстрелами, зона-то специальной военной операции большая. Так я оказался в Геническе Херсонской области.
Геническ — небольшой городок с огромным портовым наследием, которое пришло в упадок при украинской власти. Внешне похожий на один из многих российских городов с советским прошлым.
Люди здесь преимущественно русские, а вот в сельской местности по большей части украинцы. С последними порой возникали сложности первое время: приезжаешь на вызов, а понять не можешь, на что жалуются. Хорошо, что все же обычно находился рядом человек, который может помочь с переводом и объяснить.
Слова-то похожие на русские, но все же непривычные.
Пациенты сразу понимали, откуда я, — говор у меня не местный. Но тем не менее приятно было, что и в городе, и на селе с уважением относятся. Ведь то, что пишут в газетах — это одно, а когда ты в действительности чувствуешь это сам — совершенно другое.
Да, конечно, встречали тех, кто ждет возвращения украинской власти, но это в основном в отдаленных населенных пунктах. В городе же настроения абсолютно стабильные — ждут лишь окончания СВО, чтобы не просыпаться по ночам от грохота прилетов с украинской стороны.
После того как Геническ оказался под контролем российской стороны, тут многое изменилось.
«Жители рады приходу России. До этого дороги некоторые по 30 лет не чинили. Киевские власти забыли про него, город медленно превращался в пыльное воспоминание».
Сейчас в магазинах все есть. И деньги теперь есть: при украинской власти пенсии в пересчете на рубли составляли около 8 тысяч, сейчас пенсионеры получают выплаты как все россияне. Им теперь намного легче жить.
У людей появилась работа — там много чего строится, детские сады новые, больницы и дороги ремонтируются. Под контролем России Геническ с февраля 2022 года, за этот относительно короткий период многое изменилось в нем.
И с языком теперь нет трудностей: говори, на каком хочешь. До этого русский язык искореняли: запрещали говорить на нем и в школах, и в госучреждениях. Даже в магазине должна была звучать только украинская речь. Людям тяжело было, особенно тем, кто всю жизнь говорил по-русски.
Сейчас у них только одна проблема — медицинских специалистов не хватает, но мы эту брешь закрываем. На новые территории на подмогу едут сегодня специалисты со всей России, пока таким вот вахтовым методом, но скоро будут у них и постоянные — медвузы России готовят специалистов.
22 августа отмечался День флага России и большинство жителей пришли на праздник в парк. Военные действия идут своим чередом, а жизнь людей — своим. Они хотят радоваться, веселиться, встречаться с друзьями. В такие моменты можно даже временами забыть, где находишься.
Приходилось и под обстрелами работать. А куда деваться? Женщина рожать начала, тут уже не остановишь процесс. Что бы не происходило вокруг, надо помогать новому человеку приходить в этот мир.
Запомнился мне еще мужчина, который сломал обе ноги во время сельхозработ — упал с комбайна. В целом в травме ничего особенного — обезболили, зафиксировали ноги и доставили в больницу.
«Запомнился, наверное, он на контрасте: там военные действия, а вот тут поле, которое надо обрабатывать, чтобы был урожай. Жизнь идет своим чередом, хотя не знаешь, что будет через час, ведь прилеты — всегда неожиданные. Сейчас нет — и хорошо, а что будет в следующую минуту, никто не знает».
Объявляют воздушную тревогу — все в укрытия, а мы на стрёме: если прилетит куда, то нам надо туда срочно выезжать. ВСУ били в основном по мостам. Но рядом же и дома находятся, да и люди просто могли случайно оказаться у воды — лето же. Поэтому обязательно после каждого обстрела отправлялись на место взрыва.
Обходилось, на счастье, без пострадавших.
Еще нас привлекали, когда велось разминирование. Мы дежурили на случай, если что-то пойдет не так. Но профессионализм наших военных ни разу не подвел.
Когда вернулся в Тульскую область, первые три дня спать не мог — тихо. Не слышно ни гула самолетов, ни грохота прилетов. Было очень непривычно. В целом же быстро вошел в прежний ритм работы. Если ты специалист, то можешь работать в любых условиях.
Эти две командировки подарили мне колоссальный опыт. Вроде ты в такой же форме работаешь, как и в Одоеве, машины скорой помощи те же, оборудование, медикаменты — с этим все в порядке. Но условия требуют быстрее анализировать ситуацию, принимать решение.
Я за полтора месяца очень полюбил Геническ. И обязательно следующий отпуск вновь проведу, работая на новых территориях. Считаю, что это правильно и нужно.