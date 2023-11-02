https://ukraina.ru/20231102/1050702305.html
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине - 02.11.2023 Украина.ру
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября ответил журналистам на вопрос о новых запретах Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета
2023-11-02T12:35
2023-11-02T12:35
2023-11-02T12:35
балет
дмитрий песков
украина
новости
абсурд
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"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков.По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".В последние годы на Украине усиливается борьба не только с советской историей, но и со всем, что имеет отношение к России.Исполнение произведений русского балета в стране называют средством "мягкой силы" России и запрещают. Так, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения Чайковского. По мнению главного хореографа оперы 85-летнего Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным" и "сейчас не время Чайковского".
https://ukraina.ru/20231102/1050692315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
балет, дмитрий песков, украина, новости, абсурд
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября ответил журналистам на вопрос о новых запретах Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета
"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков.
По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".
В последние годы на Украине усиливается борьба не только с советской историей, но и со всем, что имеет отношение к России.
Исполнение произведений русского балета в стране называют средством "мягкой силы" России и запрещают. Так, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения Чайковского. По мнению главного хореографа оперы 85-летнего Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным" и "сейчас не время Чайковского".