https://ukraina.ru/20231102/1050702305.html

Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине

Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине - 02.11.2023 Украина.ру

Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября ответил журналистам на вопрос о новых запретах Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета

2023-11-02T12:35

2023-11-02T12:35

2023-11-02T12:35

балет

дмитрий песков

украина

новости

абсурд

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"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков.По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".В последние годы на Украине усиливается борьба не только с советской историей, но и со всем, что имеет отношение к России.Исполнение произведений русского балета в стране называют средством "мягкой силы" России и запрещают. Так, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения Чайковского. По мнению главного хореографа оперы 85-летнего Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным" и "сейчас не время Чайковского".

https://ukraina.ru/20231102/1050692315.html

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балет, дмитрий песков, украина, новости, абсурд