Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050702305.html
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине - 02.11.2023 Украина.ру
Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября ответил журналистам на вопрос о новых запретах Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета
2023-11-02T12:35
2023-11-02T12:35
балет
дмитрий песков
украина
новости
абсурд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg
"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков.По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".В последние годы на Украине усиливается борьба не только с советской историей, но и со всем, что имеет отношение к России.Исполнение произведений русского балета в стране называют средством "мягкой силы" России и запрещают. Так, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения Чайковского. По мнению главного хореографа оперы 85-летнего Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным" и "сейчас не время Чайковского".
https://ukraina.ru/20231102/1050692315.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417af33ad449731b773313662705c02e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
балет, дмитрий песков, украина, новости, абсурд
балет, Дмитрий Песков, Украина, Новости, абсурд

Песков назвал глупостью запрет русского балета на Украине

12:35 02.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября ответил журналистам на вопрос о новых запретах Киева в отношении русской культуры, в частности, русского балета
"Испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд. Это абсурд, это глупость, что сейчас киевские власти делают", - сказал Песков.
По его словам, подобные действия - это "продолжение абсолютного психоза" и киевский режим таким образом "продолжает демонстрировать свою сущность".
В последние годы на Украине усиливается борьба не только с советской историей, но и со всем, что имеет отношение к России.
Исполнение произведений русского балета в стране называют средством "мягкой силы" России и запрещают. Так, в Национальной опере в Киеве больше не исполняются произведения Чайковского. По мнению главного хореографа оперы 85-летнего Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным" и "сейчас не время Чайковского".
Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
03:39
"Сначала балет, потом танка": на Украине нашли нового идеологического врага – YleИсполнение произведений русского балета на Украине называют средством "мягкой силы" России и запрещают, некоторые местные коллективы ради репетиций вынуждены "бежать за границу". Об этом говорится в материале финской телерадиовещательной компании Yle
 
балетДмитрий ПесковУкраинаНовостиабсурд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала