https://ukraina.ru/20231102/1050695048.html

Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов

Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов - 02.11.2023 Украина.ру

Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов

Чествование ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады стало частью системной работы Запада по поощрению неонацистских настроений во всем мире. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости

2023-11-02T08:40

2023-11-02T08:40

2023-11-02T09:00

канада

запад

национализм

нацизм

новости

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049747849_0:32:3072:1759_1920x0_80_0_0_7eb29f84f09ac238312ccf4740d8f015.jpg

Позорное и возмутительное чествование Гунько является ярким подтверждением потери западными политиками базовых моральных ориентиров, отметил Венедиктов.Он напомнил, что с 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма."Все эти годы лишь одна страна регулярно голосовала против – США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина. В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?", - возмутился Венедиктов.В сентябре в честь визита Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ukraina.ru/20231026/1050511313.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

канада, запад, национализм, нацизм, новости, совбез