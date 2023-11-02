Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов - 02.11.2023 Украина.ру
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Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов
Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов - 02.11.2023 Украина.ру
Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов
Чествование ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады стало частью системной работы Запада по поощрению неонацистских настроений во всем мире. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
2023-11-02T08:40
2023-11-02T09:00
канада
запад
национализм
нацизм
новости
совбез
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Позорное и возмутительное чествование Гунько является ярким подтверждением потери западными политиками базовых моральных ориентиров, отметил Венедиктов.Он напомнил, что с 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма."Все эти годы лишь одна страна регулярно голосовала против – США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина. В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?", - возмутился Венедиктов.В сентябре в честь визита Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
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канада, запад, национализм, нацизм, новости, совбез
Канада, Запад, национализм, нацизм, Новости, Совбез

Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов

08:40 02.11.2023 (обновлено: 09:00 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Чествование ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады стало частью системной работы Запада по поощрению неонацистских настроений во всем мире. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
Позорное и возмутительное чествование Гунько является ярким подтверждением потери западными политиками базовых моральных ориентиров, отметил Венедиктов.
"И, к слову, это лишь видимая часть системной работы западников по поощрению неонацистских настроений во всем мире", - сказал он.
Он напомнил, что с 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
"Все эти годы лишь одна страна регулярно голосовала против – США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина. В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?", - возмутился Венедиктов.
В сентябре в честь визита Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
26 октября, 15:20
МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент КанадыБывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которого чествовали в парламенте Канады, в России объявили в розыск. Об этом стало известно 26 октября из соответствующей записи в базе розыска МВД РФ
 
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