Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя - 02.11.2023 Украина.ру
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Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя
Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя - 02.11.2023 Украина.ру
Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя
Россия поддерживает внесённый Гаваной проект резолюции Генассамблеи ООН и требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Об этом постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании Генассамблеи ООН
2023-11-02T08:24
2023-11-02T08:25
новости
куба
россия
генассамблея оон
небензя
блокада
санкции
сша
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По его словам, Россия вновь безоговорочно поддержит ежегодный проект резолюции против американской блокады Кубы, внесённый Гаваной на рассмотрение Генассамблеи."Вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требуем безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы", - сказал Небензя.По словам постпреда, Москва выражает решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права и Устава ООН. Против действий США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН, которые "носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру"."Рассчитываем на то, что администрация и Конгресс США, наконец, прислушаются к ясно выраженному всеобщему призыву и приступят к снятию антикубинского эмбарго и исключению Кубы из списка государств-спонсоров терроризма без предварительных условий и ущемления её национального суверенитета", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что антикубинское эмбарго является характерным примером внешнеполитического давления Вашингтона в духе "возрождённой" США "Доктрины Монро", неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенной страны, демонстрирующим пренебрежение гуманитарными ценностями и правами человека."Блокада суверенного государства, не представляющего никакой угрозы США либо их гражданам, утверждение рестрикций в качестве нормы межгосударственного общения подрывают основы глобальной и региональной стабильности и развития. Об этом всё громче заявляют и другие делегации, в том числе соседи Кубы в регионе, которые сталкиваются с "вторичными" и "третичными" последствиями антикубинских санкций", - подчеркнул Небензя.Представитель России призвал генерального секретаря ООН "уделить особое внимание этому вопросу".Небеньзя также рассказал о потерях кубинской экономики от американского эмбарго, которые по состоянию на октябрь 2023 год достигли 159 миллиардов долларов США.
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новости, куба, россия, генассамблея оон, небензя, блокада, санкции, сша
Новости, Куба, Россия, Генассамблея ООН, Небензя, блокада, санкции, США

Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя

08:24 02.11.2023 (обновлено: 08:25 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Республики Куба над набережной Малекон в Гаване.
Государственный флаг Республики Куба над набережной Малекон в Гаване. - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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Россия поддерживает внесённый Гаваной проект резолюции Генассамблеи ООН и требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Об этом постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании Генассамблеи ООН
По его словам, Россия вновь безоговорочно поддержит ежегодный проект резолюции против американской блокады Кубы, внесённый Гаваной на рассмотрение Генассамблеи.
"Вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требуем безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы", - сказал Небензя.
По словам постпреда, Москва выражает решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права и Устава ООН. Против действий США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН, которые "носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру".
"Рассчитываем на то, что администрация и Конгресс США, наконец, прислушаются к ясно выраженному всеобщему призыву и приступят к снятию антикубинского эмбарго и исключению Кубы из списка государств-спонсоров терроризма без предварительных условий и ущемления её национального суверенитета", - сказал Небензя.
Он подчеркнул, что антикубинское эмбарго является характерным примером внешнеполитического давления Вашингтона в духе "возрождённой" США "Доктрины Монро", неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенной страны, демонстрирующим пренебрежение гуманитарными ценностями и правами человека.
"Блокада суверенного государства, не представляющего никакой угрозы США либо их гражданам, утверждение рестрикций в качестве нормы межгосударственного общения подрывают основы глобальной и региональной стабильности и развития. Об этом всё громче заявляют и другие делегации, в том числе соседи Кубы в регионе, которые сталкиваются с "вторичными" и "третичными" последствиями антикубинских санкций", - подчеркнул Небензя.
Представитель России призвал генерального секретаря ООН "уделить особое внимание этому вопросу".
Небеньзя также рассказал о потерях кубинской экономики от американского эмбарго, которые по состоянию на октябрь 2023 год достигли 159 миллиардов долларов США.
Куба
24 октября, 15:41
Парламент России призвал США немедленно деблокировать КубуГосударственная Дума Российской Федерации приняла обращение о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Также документ адресован Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям.
 
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