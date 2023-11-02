https://ukraina.ru/20231102/1050694643.html

Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя

Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя - 02.11.2023 Украина.ру

Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы - Небензя

Россия поддерживает внесённый Гаваной проект резолюции Генассамблеи ООН и требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Об этом постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании Генассамблеи ООН

2023-11-02T08:24

2023-11-02T08:24

2023-11-02T08:25

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По его словам, Россия вновь безоговорочно поддержит ежегодный проект резолюции против американской блокады Кубы, внесённый Гаваной на рассмотрение Генассамблеи."Вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требуем безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы", - сказал Небензя.По словам постпреда, Москва выражает решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права и Устава ООН. Против действий США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН, которые "носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру"."Рассчитываем на то, что администрация и Конгресс США, наконец, прислушаются к ясно выраженному всеобщему призыву и приступят к снятию антикубинского эмбарго и исключению Кубы из списка государств-спонсоров терроризма без предварительных условий и ущемления её национального суверенитета", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что антикубинское эмбарго является характерным примером внешнеполитического давления Вашингтона в духе "возрождённой" США "Доктрины Монро", неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенной страны, демонстрирующим пренебрежение гуманитарными ценностями и правами человека."Блокада суверенного государства, не представляющего никакой угрозы США либо их гражданам, утверждение рестрикций в качестве нормы межгосударственного общения подрывают основы глобальной и региональной стабильности и развития. Об этом всё громче заявляют и другие делегации, в том числе соседи Кубы в регионе, которые сталкиваются с "вторичными" и "третичными" последствиями антикубинских санкций", - подчеркнул Небензя.Представитель России призвал генерального секретаря ООН "уделить особое внимание этому вопросу".Небеньзя также рассказал о потерях кубинской экономики от американского эмбарго, которые по состоянию на октябрь 2023 год достигли 159 миллиардов долларов США.

https://ukraina.ru/20231024/1050448929.html

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новости, куба, россия, генассамблея оон, небензя, блокада, санкции, сша