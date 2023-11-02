https://ukraina.ru/20231102/1050692954.html

Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения

Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения - 02.11.2023 Украина.ру

Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения

Золотые резервы России по итогам сентября остаются на пятом месте в мире и выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-02T04:56

2023-11-02T04:56

2023-11-02T04:57

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золотовалютный резерв

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Россия в течение сентября увеличила запасы золота на 2%, или 44 тонны, до 2,36 тысячи тонн. Это максимальный уровень за всю современную историю страны, позволяющий ей сохранять пятую позицию среди государств с крупнейшими золотыми резервами.Резкое снижение цен на золото в конце сентября "обвалило" вложения в него в американской валюте на 3% - до 140,5 миллиарда долларов.По результатам анализа данных мировых центробанков, лидером остаются США с 8,1 тысячи тонн золота, на втором месте - Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн, на третьем - Италия с 2,45 тысячи тонн, на четвёртом - Франция с 2,4 тысячи тонн. Золотые резервы Китая составляют 2,2 тысячи тонн.

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новости, россия, золото, золотовалютный резерв