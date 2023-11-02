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Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения
Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения - 02.11.2023 Украина.ру
Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения
Золотые резервы России по итогам сентября остаются на пятом месте в мире и выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-02T04:56
2023-11-02T04:56
2023-11-02T04:57
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россия
золото
золотовалютный резерв
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Россия в течение сентября увеличила запасы золота на 2%, или 44 тонны, до 2,36 тысячи тонн. Это максимальный уровень за всю современную историю страны, позволяющий ей сохранять пятую позицию среди государств с крупнейшими золотыми резервами.Резкое снижение цен на золото в конце сентября "обвалило" вложения в него в американской валюте на 3% - до 140,5 миллиарда долларов.По результатам анализа данных мировых центробанков, лидером остаются США с 8,1 тысячи тонн золота, на втором месте - Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн, на третьем - Италия с 2,45 тысячи тонн, на четвёртом - Франция с 2,4 тысячи тонн. Золотые резервы Китая составляют 2,2 тысячи тонн.
https://ukraina.ru/20231031/1050627073.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, золото, золотовалютный резерв
Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения
04:56 02.11.2023 (обновлено: 04:57 02.11.2023)
Золотые резервы России по итогам сентября остаются на пятом месте в мире и выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости
Россия в течение сентября увеличила запасы золота на 2%, или 44 тонны, до 2,36 тысячи тонн. Это максимальный уровень за всю современную историю страны, позволяющий ей сохранять пятую позицию среди государств с крупнейшими золотыми резервами.
Резкое снижение цен на золото в конце сентября "обвалило" вложения в него в американской валюте на 3% - до 140,5 миллиарда долларов.
По результатам анализа данных мировых центробанков, лидером остаются США с 8,1 тысячи тонн золота, на втором месте - Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн, на третьем - Италия с 2,45 тысячи тонн, на четвёртом - Франция с 2,4 тысячи тонн. Золотые резервы Китая составляют 2,2 тысячи тонн.