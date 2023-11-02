https://ukraina.ru/20231102/1050692315.html

"Сначала балет, потом танка": на Украине нашли нового идеологического врага – Yle

"Сначала балет, потом танка": на Украине нашли нового идеологического врага – Yle - 02.11.2023 Украина.ру

"Сначала балет, потом танка": на Украине нашли нового идеологического врага – Yle

Исполнение произведений русского балета на Украине называют средством "мягкой силы" России и запрещают, некоторые местные коллективы ради репетиций вынуждены "бежать за границу". Об этом говорится в материале финской телерадиовещательной компании Yle

2023-11-02T03:39

2023-11-02T03:39

2023-11-02T03:40

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Как отмечает Yle, по меньшей мере три международные балетные труппы в настоящее время гастролируют в Финляндии, исполняя "Лебединое озеро" русского композитора Петра Чайковского. В некоторых труппах есть как украинские, так и русские танцоры. Один из коллективов называется "Украинский балет мира".Однако в Национальной опере в Киеве произведения Чайковского больше не исполняются.По мнению главного хореографа оперы 85-летнего Виктора Литвинова, решение киевских властей является "верным" и "сейчас не время Чайковского". Литвинов является постановщиком спектакля Национальной оперы "Вечера на хуторе близ Диканьки".Ему вторит прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, назвавшая балет "одним из самых сильных средств мягкой силы" России. Которая "на протяжении десятилетий систематически работала над тем, чтобы использовать балет для своей пропаганды"."Виктория Зварич исполняла главную партию в балете Петра Чайковского "Лебединое озеро" сотни раз. Движения балета уже в мышечной памяти балерины, но больше она этого делать не может", - говорится в статье.По словам Зварич, её муж добровольцем пошёл на фронт, и танцуя русский балет по русской хореографии "она испытывала большое противоречие".В материале финской телерадиовещательной компании отмечается, что, несмотря на антирусскую линию властей, "называющие себя украинскими" балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями. В этих коллективах заявляют, что "бежать за границу" их танцорам пришлось просто для получения "возможности репетировать и поддерживать свои профессиональные навыки".Министерство культуры и руководство Национальной оперы Украины не соглашаются с подобными аргументами танцоров.Отметив, что некоторые труппы могут быть даже не полностью украинскими, она подчеркнула, что "бесчеловечно скрывать войну в балете". А некоторые гастролирующие за границей якобы украинские коллективы не имеют ничего общего с Украиной. Министерство культуры Украины и Национальная опера страны прекратили сотрудничество с такими балетными коллективами."Трудно выяснить, кто или какая организация стоит за труппами. Я не удивлюсь, если на заднем плане будут обнаружены российские деньги", - говорит Рокси.Напомним, что все последние годы на Украине усиливается борьба не только с советской историей, но и со всем, что имеет отношение к России.

https://ukraina.ru/20230929/1049764880.html

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новости, украина, финляндия, балет, мягкая сила, русская культура, русофобия