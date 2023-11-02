https://ukraina.ru/20231102/1050686817.html

"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде

"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде - 02.11.2023 Украина.ру

"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде

По всей Украине проходят обыски у эзотерического нью-эйдж-движения "АллатРа"*. Украинские правоохранительные органы считают, что организация работает в интересах России и "систематически продвигает кремлевские нарративы". Но в самой России она запрещена

2023-11-02T13:56

2023-11-02T13:56

2023-11-02T13:56

украина

владимир путин

секта

упц

русский мир

эксклюзив

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Напоминает идеи русского мираСекта "АллатРа"*, а это именно секта в смысле деструктивного культа (гремучая смесь гностицизма, теософии, манихейства и агни-йоги, пропагандирующая заговоры тайных сил и скорый конец света) появилась на Украине в 2011 году, а активно развиваться начала во время Майдана. Как и у любой эзотерической секты, у "АллатРа"* есть основополагающая работа гуру — некоей Анастасии Новых. Это псевдоним, связанный с именем дочери Николая II Анастасии, которая, согласно некоторым сектантским мифам, спаслась после расстрела царской семьи, а также дополнительной фамилии Новых, которую царь Николай дал еще одному любимцу сектантов — Григорию Распутину — в 1906 году. После Майдана деятельность секты перекинулась на Россию и даже на США.Лицо организации — Игорь Данилов, который представляется врачом и практикует в частном кабинете около Киево-Печерской Лавры. Практикует, естественно, не медицину, что-то вроде околорелигиозного коучинга, рассказывает, как любить ближнего и находиться в гармонии со Вселенной. Впрочем, после начала СВО Украину он покинул.Украинские СМИ и грантовые расследователи уже много лет утверждают, что Данилов — агент ФСБ, организация якобы создана на Донбассе, финансируется "семьей" Януковича, а литература "АллатРа"* контрабандно завозится из России. Учитывая, что сектанты пропагандируют "добро и мир", призывают перестать воевать и объединиться всем славянским народам, разрушив государственные границы, на Украине посчитали, что идеи организации как-то слишком напоминают идеи русского мира.Тайна ложа ожидает прихода ПутинаШизофреничность ситуации заключается в том, что героя серии книг "АллатРа"* — некоего представителя "сил добра" по имени Номо, выходца из спецслужб, который должен объединить славянские народы, украинские СМИ считают образом Владимира Путина."„АллатРа“* — целая конспирологическая религия, направленная на распространение „русского мира“ всем, кто умеет читать по-русски, — писала грантовая фактчекинг-организация VoxUkraine. — В основе учения „АллатРа“* лежит магически-религиозная шизотерика обо всём хорошем против всего плохого и о царе-Номо, который при более глубоком исследовании оказывается Владимиром Путиным (это попытка использовать древний русский архетип о возвращении хорошего монарха, который принесет справедливость)".Архетип о возвращении хорошего монарха, который принесет справедливость, действительно древний, но точно не русский, а общечеловеческий, проникнувший в современную поп-культуру по всей земле — достаточно вспомнить трилогию Толкиена. Как бы там ни было, тот факт, что члены секты устраивали телемосты с российскими политиками и называют военный конфликт России и Украины братоубийством, утвердил украинскую общественность в адекватности ее оценок.Пошли даже слухи о том, что с сектой сотрудничают (если не вообще стали ее членами) вице-премьер Ирина Верещук, экс-глава СБУ Иван Баканов, задержанный за госизмену экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич, экс-замглавы ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Коростеня Владимир Москаленко и даже небезызвестная Надежда Савченко. По остальным сказать сложно, Верещук действительно давала интервью какому-то каналу "АллатРа"*, но Баканов попал в этот список явно по недоразумению. Летом нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказывал, что Баканов был прихожанином УПЦ и запрещал репрессии против этой церкви, но никаких подтверждений его членства в эзотерическом обществе не существует.На Украине — агенты Кремля, в России — проукраинские экстремистыВ начале 2021 года Украинский центр аналитики и безопасности, председателем наблюдательного совета которого является бывший глава СБУ Василий Грицак, призывал к запрету "АллатРа"* как информационного проекта, продвигающего "пророссийские нарративы" — прежде всего мир с Россией.Профессор-религиовед Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Юрий Черноморец объяснил "пророссийскость" секты так:"Если не получится охватить Украину мировоззрением "русского мира" через православные или светские установки, то давайте через что-то другое, например, неорелигиозное, возьмем и захватим их, покорим себе, а потом будем использовать".Еще один украинский религиовед, Александр Саган, в свое время отправлял в СБУ аналитическую записку о том, как "АллатРа"* представляла злом всех, кто мешал объединению славян, т.е. объединению Украины и России. "Это религиозное течение массово заходило через Московский патриархат и частями от других общественных движений в Украине", — заявил религиовед.Представить такое сложно, даже если бы секта реально выступала за русский мир. В объективной реальности, а не в специфической реальности религиоведа Сагана, УПЦ назвала "АллатРа"* деструктивным культом давным-давно — в 2015 году.Летом 2023 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность "пророссийской" организации на территории РФ. Такой статус в России "АллатРа"* получила как украинское религиозное движение, которое занимается на территории РФ миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации, а также распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации. В Генпрокуратуре заявили, что организация, управленческий центр которой находится в США, "получает указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти", а идеологи секты "принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления".Обыски у "АллатРа"* на Украине вполне вписываются в логику, очевидную еще с 2014 года: после того, как расправились с коммунистами и русскими национально-культурными движениями, взялись за православных, а поскольку эпопея с уничтожением УПЦ подходит к финалу, нужно искать нового хоть сколько-нибудь организованного врага. Да, отдельных "коллаборантов" — тысячи, но у них нет организации. А у секты "АллатРа"* — есть. Главное, что в ее идеях получилось найти "пророссийские" нарративы. На следующем этапе национальной борьбы должны обвинить в работе на Кремль каких-нибудь украинских националистов. Если пластинку не вытащить из проигрывателя, она может крутиться вечно.*признана в РФ нежелательной организацией

https://ukraina.ru/20231004/1049896601.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, владимир путин, секта, упц, русский мир, эксклюзив