"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050686817.html
"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде - 02.11.2023 Украина.ру
"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
По всей Украине проходят обыски у эзотерического нью-эйдж-движения "АллатРа"*. Украинские правоохранительные органы считают, что организация работает в интересах России и "систематически продвигает кремлевские нарративы". Но в самой России она запрещена
2023-11-02T13:56
2023-11-02T13:56
украина
владимир путин
секта
упц
русский мир
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695230_0:300:2048:1452_1920x0_80_0_0_5adc8a6ae3ddc28992f43cf6ecd629f0.jpg
Напоминает идеи русского мираСекта "АллатРа"*, а это именно секта в смысле деструктивного культа (гремучая смесь гностицизма, теософии, манихейства и агни-йоги, пропагандирующая заговоры тайных сил и скорый конец света) появилась на Украине в 2011 году, а активно развиваться начала во время Майдана. Как и у любой эзотерической секты, у "АллатРа"* есть основополагающая работа гуру — некоей Анастасии Новых. Это псевдоним, связанный с именем дочери Николая II Анастасии, которая, согласно некоторым сектантским мифам, спаслась после расстрела царской семьи, а также дополнительной фамилии Новых, которую царь Николай дал еще одному любимцу сектантов — Григорию Распутину — в 1906 году. После Майдана деятельность секты перекинулась на Россию и даже на США.Лицо организации — Игорь Данилов, который представляется врачом и практикует в частном кабинете около Киево-Печерской Лавры. Практикует, естественно, не медицину, что-то вроде околорелигиозного коучинга, рассказывает, как любить ближнего и находиться в гармонии со Вселенной. Впрочем, после начала СВО Украину он покинул.Украинские СМИ и грантовые расследователи уже много лет утверждают, что Данилов — агент ФСБ, организация якобы создана на Донбассе, финансируется "семьей" Януковича, а литература "АллатРа"* контрабандно завозится из России. Учитывая, что сектанты пропагандируют "добро и мир", призывают перестать воевать и объединиться всем славянским народам, разрушив государственные границы, на Украине посчитали, что идеи организации как-то слишком напоминают идеи русского мира.Тайна ложа ожидает прихода ПутинаШизофреничность ситуации заключается в том, что героя серии книг "АллатРа"* — некоего представителя "сил добра" по имени Номо, выходца из спецслужб, который должен объединить славянские народы, украинские СМИ считают образом Владимира Путина."„АллатРа“* — целая конспирологическая религия, направленная на распространение „русского мира“ всем, кто умеет читать по-русски, — писала грантовая фактчекинг-организация VoxUkraine. — В основе учения „АллатРа“* лежит магически-религиозная шизотерика обо всём хорошем против всего плохого и о царе-Номо, который при более глубоком исследовании оказывается Владимиром Путиным (это попытка использовать древний русский архетип о возвращении хорошего монарха, который принесет справедливость)".Архетип о возвращении хорошего монарха, который принесет справедливость, действительно древний, но точно не русский, а общечеловеческий, проникнувший в современную поп-культуру по всей земле — достаточно вспомнить трилогию Толкиена. Как бы там ни было, тот факт, что члены секты устраивали телемосты с российскими политиками и называют военный конфликт России и Украины братоубийством, утвердил украинскую общественность в адекватности ее оценок.Пошли даже слухи о том, что с сектой сотрудничают (если не вообще стали ее членами) вице-премьер Ирина Верещук, экс-глава СБУ Иван Баканов, задержанный за госизмену экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич, экс-замглавы ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Коростеня Владимир Москаленко и даже небезызвестная Надежда Савченко. По остальным сказать сложно, Верещук действительно давала интервью какому-то каналу "АллатРа"*, но Баканов попал в этот список явно по недоразумению. Летом нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказывал, что Баканов был прихожанином УПЦ и запрещал репрессии против этой церкви, но никаких подтверждений его членства в эзотерическом обществе не существует.На Украине — агенты Кремля, в России — проукраинские экстремистыВ начале 2021 года Украинский центр аналитики и безопасности, председателем наблюдательного совета которого является бывший глава СБУ Василий Грицак, призывал к запрету "АллатРа"* как информационного проекта, продвигающего "пророссийские нарративы" — прежде всего мир с Россией.Профессор-религиовед Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Юрий Черноморец объяснил "пророссийскость" секты так:"Если не получится охватить Украину мировоззрением "русского мира" через православные или светские установки, то давайте через что-то другое, например, неорелигиозное, возьмем и захватим их, покорим себе, а потом будем использовать".Еще один украинский религиовед, Александр Саган, в свое время отправлял в СБУ аналитическую записку о том, как "АллатРа"* представляла злом всех, кто мешал объединению славян, т.е. объединению Украины и России. "Это религиозное течение массово заходило через Московский патриархат и частями от других общественных движений в Украине", — заявил религиовед.Представить такое сложно, даже если бы секта реально выступала за русский мир. В объективной реальности, а не в специфической реальности религиоведа Сагана, УПЦ назвала "АллатРа"* деструктивным культом давным-давно — в 2015 году.Летом 2023 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность "пророссийской" организации на территории РФ. Такой статус в России "АллатРа"* получила как украинское религиозное движение, которое занимается на территории РФ миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации, а также распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации. В Генпрокуратуре заявили, что организация, управленческий центр которой находится в США, "получает указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти", а идеологи секты "принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления".Обыски у "АллатРа"* на Украине вполне вписываются в логику, очевидную еще с 2014 года: после того, как расправились с коммунистами и русскими национально-культурными движениями, взялись за православных, а поскольку эпопея с уничтожением УПЦ подходит к финалу, нужно искать нового хоть сколько-нибудь организованного врага. Да, отдельных "коллаборантов" — тысячи, но у них нет организации. А у секты "АллатРа"* — есть. Главное, что в ее идеях получилось найти "пророссийские" нарративы. На следующем этапе национальной борьбы должны обвинить в работе на Кремль каких-нибудь украинских националистов. Если пластинку не вытащить из проигрывателя, она может крутиться вечно.*признана в РФ нежелательной организацией
https://ukraina.ru/20231004/1049896601.html
https://ukraina.ru/20221217/1041880269.html
https://ukraina.ru/20220729/1036971478.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695230_0:6:2048:1542_1920x0_80_0_0_b3a169ace9871b831e9b6d4388c12d7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, владимир путин, секта, упц, русский мир, эксклюзив
Украина, Владимир Путин, секта, УПЦ, Русский мир, Эксклюзив

"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде

13:56 02.11.2023
 
© vk.com / Рита Поединчук
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© vk.com / Рита Поединчук
Читать в
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
По всей Украине проходят обыски у эзотерического нью-эйдж-движения "АллатРа"*. Украинские правоохранительные органы считают, что организация работает в интересах России и "систематически продвигает кремлевские нарративы". Но в самой России она запрещена
Напоминает идеи русского мира
Секта "АллатРа"*, а это именно секта в смысле деструктивного культа (гремучая смесь гностицизма, теософии, манихейства и агни-йоги, пропагандирующая заговоры тайных сил и скорый конец света) появилась на Украине в 2011 году, а активно развиваться начала во время Майдана.
Как и у любой эзотерической секты, у "АллатРа"* есть основополагающая работа гуру — некоей Анастасии Новых. Это псевдоним, связанный с именем дочери Николая II Анастасии, которая, согласно некоторым сектантским мифам, спаслась после расстрела царской семьи, а также дополнительной фамилии Новых, которую царь Николай дал еще одному любимцу сектантов — Григорию Распутину — в 1906 году.
После Майдана деятельность секты перекинулась на Россию и даже на США.
Лицо организации — Игорь Данилов, который представляется врачом и практикует в частном кабинете около Киево-Печерской Лавры. Практикует, естественно, не медицину, что-то вроде околорелигиозного коучинга, рассказывает, как любить ближнего и находиться в гармонии со Вселенной.
Впрочем, после начала СВО Украину он покинул.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 13:31
В Москве действовал филиал запрещенной украинской секты - СК РФСледственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, в доме у подозреваемых прошли обыски
Украинские СМИ и грантовые расследователи уже много лет утверждают, что Данилов — агент ФСБ, организация якобы создана на Донбассе, финансируется "семьей" Януковича, а литература "АллатРа"* контрабандно завозится из России.
Учитывая, что сектанты пропагандируют "добро и мир", призывают перестать воевать и объединиться всем славянским народам, разрушив государственные границы, на Украине посчитали, что идеи организации как-то слишком напоминают идеи русского мира.
Тайна ложа ожидает прихода Путина
Шизофреничность ситуации заключается в том, что героя серии книг "АллатРа"* — некоего представителя "сил добра" по имени Номо, выходца из спецслужб, который должен объединить славянские народы, украинские СМИ считают образом Владимира Путина.
"„АллатРа“* — целая конспирологическая религия, направленная на распространение „русского мира“ всем, кто умеет читать по-русски, — писала грантовая фактчекинг-организация VoxUkraine. — В основе учения „АллатРа“* лежит магически-религиозная шизотерика обо всём хорошем против всего плохого и о царе-Номо, который при более глубоком исследовании оказывается Владимиром Путиным (это попытка использовать древний русский архетип о возвращении хорошего монарха, который принесет справедливость)".
Архетип о возвращении хорошего монарха, который принесет справедливость, действительно древний, но точно не русский, а общечеловеческий, проникнувший в современную поп-культуру по всей земле — достаточно вспомнить трилогию Толкиена.
Как бы там ни было, тот факт, что члены секты устраивали телемосты с российскими политиками и называют военный конфликт России и Украины братоубийством, утвердил украинскую общественность в адекватности ее оценок.
Пошли даже слухи о том, что с сектой сотрудничают (если не вообще стали ее членами) вице-премьер Ирина Верещук, экс-глава СБУ Иван Баканов, задержанный за госизмену экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич, экс-замглавы ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Коростеня Владимир Москаленко и даже небезызвестная Надежда Савченко.
По остальным сказать сложно, Верещук действительно давала интервью какому-то каналу "АллатРа"*, но Баканов попал в этот список явно по недоразумению. Летом нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказывал, что Баканов был прихожанином УПЦ и запрещал репрессии против этой церкви, но никаких подтверждений его членства в эзотерическом обществе не существует.
бойцы ВСУ на бронетехнике - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 08:24
Эсбэушная секта в Крыму, ответственность для ВСУ. Главное на Украине на утро 17 декабряМуфтият Крыма заявил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове. Президента Украины Владимира Зеленского попросили ветировать закон об усилении ответственности военнослужащих ВСУ за правонарушения
На Украине — агенты Кремля, в России — проукраинские экстремисты
В начале 2021 года Украинский центр аналитики и безопасности, председателем наблюдательного совета которого является бывший глава СБУ Василий Грицак, призывал к запрету "АллатРа"* как информационного проекта, продвигающего "пророссийские нарративы" — прежде всего мир с Россией.
Профессор-религиовед Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Юрий Черноморец объяснил "пророссийскость" секты так:
"Если не получится охватить Украину мировоззрением "русского мира" через православные или светские установки, то давайте через что-то другое, например, неорелигиозное, возьмем и захватим их, покорим себе, а потом будем использовать".
Еще один украинский религиовед, Александр Саган, в свое время отправлял в СБУ аналитическую записку о том, как "АллатРа"* представляла злом всех, кто мешал объединению славян, т.е. объединению Украины и России.
"Это религиозное течение массово заходило через Московский патриархат и частями от других общественных движений в Украине", — заявил религиовед.
Представить такое сложно, даже если бы секта реально выступала за русский мир. В объективной реальности, а не в специфической реальности религиоведа Сагана, УПЦ назвала "АллатРа"* деструктивным культом давным-давно — в 2015 году.
Летом 2023 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность "пророссийской" организации на территории РФ. Такой статус в России "АллатРа"* получила как украинское религиозное движение, которое занимается на территории РФ миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации, а также распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации.
В Генпрокуратуре заявили, что организация, управленческий центр которой находится в США, "получает указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти", а идеологи секты "принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления".
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля 2022, 06:15
"Это болезнь": Шарлай рассказал, как украинское общество попало в сектуУкраинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
Обыски у "АллатРа"* на Украине вполне вписываются в логику, очевидную еще с 2014 года: после того, как расправились с коммунистами и русскими национально-культурными движениями, взялись за православных, а поскольку эпопея с уничтожением УПЦ подходит к финалу, нужно искать нового хоть сколько-нибудь организованного врага.
Да, отдельных "коллаборантов" — тысячи, но у них нет организации. А у секты "АллатРа"* — есть. Главное, что в ее идеях получилось найти "пророссийские" нарративы. На следующем этапе национальной борьбы должны обвинить в работе на Кремль каких-нибудь украинских националистов.
Если пластинку не вытащить из проигрывателя, она может крутиться вечно.
*признана в РФ нежелательной организацией
 
УкраинаВладимир ПутинсектаУПЦРусский мирЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния